Сбежавший из страны на доске SUP Букайнс заявил, что попросил политическое убежище в России

Как сообщалось, в позапрошлые выходные мужчина с ребенком нелегально переплыл реку Зилупе из Латвии в Россию на сапборде. Нарушители границы были задержаны в России, и Государственная пограничная охрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе этих людей в стране.

Букайнс пересек границу вместе со своей дочерью. Отдел по связям с общественностью Государственной полиции подтвердил агентству LETA, что полиция возбудила процесс по факту похищения несовершеннолетнего ребенка.

"Известно, что отец с ребенком незаконно пересекли латвийско-российскую границу, что зафиксировала Государственная пограничная охрана, которая также возбудила уголовное дело. Оба человека задержаны в России", - сообщили в полиции.

Сразу после получения информации об этом преступлении службы предприняли все необходимые действия, в том числе объявили ребенка в международный розыск, включили его в базу данных Интерпола и направили запрос российским властям через Интерпол, чтобы получить информацию о местонахождении ребенка и принятых решениях, отметили в полиции.

Министерство юстиции и Министерство иностранных дел также занимаются этим вопросом в соответствии со своей компетенцией.

Кроме того, организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv пишет в Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.

Суд над Букайнсом в Латвии еще не начался, прокуратура еще проводит досудебное расследование.