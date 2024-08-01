Рассказ очевидца о моментах до и после трагедии подводной лодки "Титан".

Рори был частью команды поддержки OceanGate, когда в июне 2023 года была потеряна связь с подводной лодкой "Титан", направлявшейся к месту крушения "Титаника".

"В голове промелькнули образы пассажиров подводной лодки, оказавшихся на глубине, в пронизывающем холоде.

Мы представили, как у них начинает заканчиваться кислород, они ужасно напуганы", - сказал он.

Но после того, как он узнал, что подводная лодка была уничтожена взрывом через несколько часов после начала экспедиции, это стало утешением. Он признал, что было полезно узнать, что находившиеся на борту люди не страдали.

Голден находился на борту судна поддержки Polar Prince, чтобы провести презентации о месте назначения "Титаника". Затем подводная лодка исчезла.

"Когда подводная лодка сначала не ответила, мы не слишком волновались, потому что в океане связь очень часто прерывается", - объяснил он.

"Но когда наконец была поднята тревога, мы поняли, что проблема серьезная", - добавил мужчина.

Береговая охрана США начала масштабную поисково-спасательную операцию.