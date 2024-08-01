Рассказ очевидца о моментах до и после трагедии подводной лодки "Титан".

Рори Голден, очевидец катастрофы подводной лодки "Титан", рассказал BBC News свою историю о страхе и ложной надежде, которые испытывал экипаж на борту корабля поддержки подводной лодки.
Рори был частью команды поддержки OceanGate, когда в июне 2023 года была потеряна связь с подводной лодкой "Титан", направлявшейся к месту крушения "Титаника".
"В голове промелькнули образы пассажиров подводной лодки, оказавшихся на глубине, в пронизывающем холоде.
Мы представили, как у них начинает заканчиваться кислород, они ужасно напуганы", - сказал он.
Но после того, как он узнал, что подводная лодка была уничтожена взрывом через несколько часов после начала экспедиции, это стало утешением. Он признал, что было полезно узнать, что находившиеся на борту люди не страдали.
Голден находился на борту судна поддержки Polar Prince, чтобы провести презентации о месте назначения "Титаника". Затем подводная лодка исчезла.
"Когда подводная лодка сначала не ответила, мы не слишком волновались, потому что в океане связь очень часто прерывается", - объяснил он.
"Но когда наконец была поднята тревога, мы поняли, что проблема серьезная", - добавил мужчина.
Береговая охрана США начала масштабную поисково-спасательную операцию.
Несколько дней спустя под водой были зафиксированы звуки ударов, что позволило надеяться, что они исходили от пропавшей подводной лодки.
Но теперь известно, что люди на борту, скорее всего, погибли сразу после взрыва "Титана".
"Четыре дня мы жили в ложной надежде", - сказал Голден, - "Осталось еще много вопросов без ответов".
В последний рейс подводной лодки отправились Хэмиш Хардинг, Поль Анри Наржоле, Шахзада Давуд, Сулеман Давуд и Стоктон Раш
Голден рассказал BBC, что он был одним из последних, кто видел Наржоле живым.
"Он был в отличном настроении, в прекрасной форме и был счастлив. Он шел туда, куда хотел", - сказал Голден.
"Подводная лодка "Титан" 15 раз погружалась к месту крушения "Титаника", так что это работало. Экспедиция была комфортной, это был совершенно другой опыт - находиться в подводной лодке, на которой я могу свободно передвигаться", - поделился Голден.
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