Škoda Vagonka не поставила три новых электропоезда к сроку

Таким образом, в настоящее время PV владеет 29 электропоездами из 32 запланированных. Из них 27 поездов используются для пассажирских перевозок, а два поезда проходят финальную проверку.

В PV пояснили, что геополитическая ситуация в Европе остается нестабильной, а продолжающиеся военные действия в Украине, которые продолжают влиять на глобальные цепочки поставок, создали проблемы с поставкой отдельных компонентов поездов, поэтому PV еще не получила три электропоезда от производителя.

Компания отметила, что производитель принимает все необходимые меры и стремится выполнить весь контракт в кратчайшие сроки. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств назвать точную дату поставки оставшихся поездов на данном этапе не представляется возможным.

В PV также отметил, что 29 новых электропоездов достаточно для того, чтобы полностью отказаться от использования старых электропоездов. В то же время PV сохранит 13 старых электропоездов в резерве, чтобы поддерживать высокую пунктуальность в предстоящий зимний сезон и возможность быстрого реагирования на возможные кризисные ситуации, вызванные стихийными бедствиями.

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