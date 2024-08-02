Терветский парк после бури будет закрыт по крайней мере месяц

Ураган в природном парке Тервете стал своего рода неприятной ежегодной традицией, и в этом году ущерб даже больше, чем в прошлом году. Также была повреждена инфраструктура, например, мосты, пешеходные мостки и достопримечательности.

Tērvetes tīklu parks после реконструкции в 2024 году Фото: Publicitātes foto

"За всю историю существования парка - парку более 65 лет - этот ураган нанес ему самый большой ущерб", - сказала Лилита Каусте, руководитель информационного центра парка. По ее словам, даже при самых оптимистичных прогнозах парк может открыться только в сентябре.

"Первое, что нужно сделать - это убрать опасные деревья, потому что они находятся на всей территории парка, отведенной для туристов. Мы хотели бы привести в порядок тематическую часть парка, которая является самой популярной, то есть Эльфийский лес и Сказочный лес, а затем идти дальше от больших активных дорожек парка в глубь леса", - сказала Каусте.

Парк развлечений Tarzāns открылся только в июне после масштабных работ по реконструкции, когда все фактически было построено с нуля, и вот парк снова разрушен. Парк развлечений именно в этом месте восстановлен не будет, рассказал его владелец Ивар Циагунс. Если компании предложат место в глубине леса, где деревья не падают, то будет рассмотрен вопрос о восстановлении парка.



Фото: Последствия непогоды в Тервете (2023 год)

Видео: Последствия непогоды в Каугури

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