Российская армия продвигается на нескольких направлениях, ВСУ не удается стабилизировать фронт

Часов Яр Фото: EPA

Как два года назад, но не совсем

В целом нынешняя военная ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.

Но есть и существенные отличия. Если два года назад российские соединения на других направлениях — в Херсонской и Запорожской областях, на юге Донбасса, в районе Изюма Харьковской области — на фоне наступавших на Попасную, Северодонецк, Лисичанск и Бахмут подразделений «Вагнера» и других российских частей действовали пассивно и думали больше об удержании занятых позиций, то сейчас всё не так.

Одновременно с развитием наступления на Покровском и Торецком направлениях российские войска пытаются атаковать повсюду: и к югу от Донецка, и в районе Лимана. Они не оставляют попытки отбить утраченные в прошлом году позиции в Запорожской области и вытеснить украинских десантников с левобережья Днепра под Херсоном. А в Харьковской области в дополнение к группировке, наступающей на Купянск, открыли новый фронт со стороны Белгородчины.

Об особых успехах российской армии на этих участках фронта говорить не приходится — большинство атак отбивается, и даже в случае удачи продвижение составляет считанные сотни метров, что мало меняет ситуацию.