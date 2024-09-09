Пока правительство планирует притормозить рост зарплат в общественном секторе, президент предлагает на два года заморозить зарплаты в правлениях и советах госпредприятий. Это касалась бы только тех предприятий, которые преимущественно получают деньги из госбюджета.
Заработок от 3000 до 70 000 в месяц: как планируют ограничить зарплаты на госпредприятиях?
Как передаче Латвийского телевидения De Facto рассказал Эдгар Ринкевич, его целью не является влияние в будущем конкурсе членов правления Латвийских общественных СМИ (LSM). Однако если Сейм поддержит предложенные президентом поправки, то будет заморожена и их зарплата.
Государству принадлежат акции 74 предприятий. В 62 из них - полностью, и там закон ограничивает размер максимальной зарплаты членов правления. Это средняя зарплата в стране, умноженная на 10. Таким образом, потолки сейчас около 15 тысяч. Это не считая премий. Председатель правления может получать на 10% больше.
De Facto заглянула в декларации различных должностных лиц за 2023 год. Например, главе Latvenergo Мартиньшу Чаксте в прошлом году было выплачено 200 тысяч евро. Еще у четырех членов правления зарплата была около 15 тысяч евро. Комментировать зарплаты и возможное желание государства заморозить их руководство Latvenergo не захотело. "От комментариев воздержимся. Когда будут конкретные решения, тогда сможем вовлечься", - написал передаче директор по коммуникации Latvenergo Андрис Сикснис.
В прошлом году руководитель Latvijas valsts meži Петерис Путниньш получал около 13 тысяч в месяц, а один из членов правления Марис Кузьминс - около 17 тысяч. Руководитель Augstsprieguma tīkls Гунта Екабсоне в прошлом году получала около 14 тысяч в месяц, а три члена правления - около 11,5 тысячи.
Зарплата директоров совета госпредприятий устанавливается либо наблюдательным советом, либо акционером, которым является министерство или учреждение. Расчет основан на сравнении с зарплатами в частном секторе. И он зависит от размера компании. "Закон устанавливает только потолок, который нельзя превышать, а как принимается решение - это ответственность каждого лица, принимающего решение", - говорит Дзинтра Гасуне, руководитель отдела управления капитальными компаниями Госканцелярии.
Однако в компаниях с частным капиталом ограничение на зарплаты уже не действует. Поэтому лидерами по зарплатам уже давно являются руководители airBaltic и Tet. Генеральный директор Tet Улдис Татарчук в прошлом году получал около 21 тысячи евро в месяц, а члены правления - 15 и 13 тысяч евро. "По соображениям коммерческой тайны Tet не может предоставить подробную информацию о зарплатах членов правления или других сотрудников, а также о принципах ее определения", - сообщила программе пресс-секретарь Tet Лаура Янсоне.
Глава вовлеченного в острые дискуссии предприятия airBaltic Мартин Гаусс неудобных вопросов не избегает. Он возглавляет компанию с 2011 года. По его собственным словам, он пришел, чтобы вернуть "технически обанкротившуюся компанию к прибыли". Последние три года Гаусс получал около 70 тысяч в месяц и считает это вполне заслуженным.
В интервью De Facto Мартин Гаусс сказал: "Я руковожу международной компанией. Я не гражданин Латвии, я из Германии. У меня 34-летний опыт в авиации, и у меня есть удачный опыт в управлении авиакомпаниями. Так образуется зарплата. Однако в Латвии не с чем сравнивать, так как в Латвии или странах Балтии нет другой авиакомпании, кроме ariBaltic, поэтому, возможно, это уникальная ситуация. Если мы посмотрим на зарплаты моих коллег в других авиакомпаниях в Европе, то они гораздо выше". С момента, когда авиакомпания начала получать поддержку во время ковида, Гауссу больше не выплачивали никаких бонусов. Он вспоминает, что раньше получал 1,3 миллиона евро в год, теперь - около 850 тысяч.
Устанавливающий Гауссу зарплату рассказывает, что договор с Мартином Гауссом получил "в наследство" от своих предшественников. Теперь Гаусс утвержден в должности до конца 2026 года.
Является ли его зарплата адекватной, учитывая ситуацию в авиакомпании? Совет считает, что да. "С одной стороны, конечно, на фоне инвестиций государства это кажется большими деньгами, - сказал председатель совета airBaltic Клавс Васкс. - Но если посмотреть на общую [ситуацию], когда вместо этого мы могли бы получить хороших адекватных специалистов, то я бы сказал, что в некоторых случаях мы должны платить даже больше".
Министр экономики Виктор Валайнис по-другому оценивает вклад Гаусса: "Мы посмотрим, как airBaltic справится со своими бизнес-планами, с задачами, которые они перед собой поставили, где нужно достичь результатов. Если эти результаты будут достигнуты, это одна ситуация. Если они не будут достигнуты, это будет совершенно другая ситуация, и, скорее всего, речь уже не будет идти о размере зарплаты".
Не менее яркая дискуссия благодаря участию президента Латвии развернулась вокруг Латвийских общественных СМИ, которые начнут работу в следующем году, объединив Латвийское радио и Латвийское телевидение. Месяц назад было объявлено, что председатель правления будет получать 10 141 евро, а члены правления - 9219 евро. Общественность возмутилась столь высокой зарплатой.
Как пояснили в Совете по общественным электронным СМИ (SEPLP), формула расчета использовалась в соответствии с указаниями Госканцелярии. Скачок - почти удвоение зарплаты существующих членов правления - обусловлен ростом зарплат в частном секторе - например, 9,2% в прошлом году для председателей и 12,6% для членов правления. Кроме того, объединенная компания будет уже не средней, а крупной, с 800 сотрудниками и бюджетом в 70 миллионов.
Янис Сикснис, руководитель SEPLP, также упоминает о проблемах, связанных с содержанием: "Сейчас есть один дом и другой - как в прямом, так и в переносном смысле. Как физически, так и в нашем мышлении. Это будет огромный вызов, первое, что им придется сделать в первые шесть месяцев или около того - это административные структуры: объединить юристов, финансистов, администраторов, HR в одну структуру. Эту структуру нужно сделать эффективной".
Базовая зарплата, используемая для расчета вознаграждения члена правления LSM, представляет собой среднюю зарплату члена правления в частной компании такого же размера. Это значение определяется компанией по исследованию рынка труда Figure Baltic Advisory. Сюда нужно добавить 10% за сложную цель в среднесрочной стратегии и еще 5% за реформы, включая создание единой системы зарплат и решение судьбы здания на Закюсале. 20% сняли, поскольку СМИ будет жить на государственные деньги. Базовая величина является коммерческой тайной, но, зная результат, нетрудно подсчитать, что в частном секторе за аналогичную работу платят почти на пятьсот евро больше.
Впрочем, это не СМИ, так как столь крупных у нас нет. Но обязанности по управлению компанией, по мнению исследователей рынка труда, сопоставимы во всех странах. "Я бы сказала, что на латвийские общественные медиа, наверное, ложится дополнительная нагрузка, потому что они все в центре внимания", - говорит старший консультант компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича.
В настоящее время правительство готовит решение о том, чтобы не увеличивать фонд оплаты труда в государственных и муниципальных предприятиях более чем на 2,6%. Параллельно президент Латвии Эдгар Ринкевич объявил о законодательной инициативе заморозить на 2 года зарплаты только членам правления и советов нерентабельных госпредприятий.
На вопрос, не затормозит ли этот шаг конкурс общественных СМИ, в котором кандидаты уже претендуют на предложенную до сих пор зарплату, Эдгар Ринкевич ответил, что его цель - не в том, чтобы повлиять на текущий процесс отбора, а в том, чтобы при поддержке Сейма "правила игры были ясны" для всех. "Объединенные медиа начнут работать в соответствии с законом с 1 января следующего года. В моем понимании, закон также должен вступить в силу 1 января. Может быть, чуть раньше, если парламент решит, может быть, чуть позже. Это зависит от парламента. Я буду требовать конкретной даты. И тогда это будет четким правилом игры для тех, кто, возможно, боролся за довольно большую, как я понимаю, зарплату", - сказал De Facto Ринкевич.
Пока не совсем ясно, какая статистика стоит за инициативой президента. По словам Ринкевича, у него есть анонимные данные, показывающие широкий диапазон зарплат членов советов и правлений больниц. В частности, внимание президента привлекла зарплата старшего сотрудника одной из больниц, которая в 2022 году превысила 26 000 евро в месяц. "В других случаях в этом году я вижу 10, 12, 6 [тысяч]. Тогда возникает вопрос, каковы эти зарплаты и как они конкурируют с частным сектором или частными медицинскими [учреждениями]", - сказал президент, добавив, что такие цифры свидетельствуют о большом неравенстве. Передаче De Facto не удалось ознакомиться с этими данными или проверить, платит ли какое-либо медицинское учреждение такие зарплаты.
Закон, в который президент хочет внести поправки, уже два года находится в процессе согласования. В нем предлагается внести улучшения и уточнения в 85 статей. Среди них - разделение государственных компаний на коммерческие, государственно-зависимые коммерческие и государственно-зависимые некоммерческие.
Как отмечали юристы PricewaterhouseCoopers в своем исследовании три года назад, оплата труда также должна быть разной. В частности, если государственная компания живет на государственные деньги, то размер бонуса может быть ограничен двухмесячным вознаграждением. Но если главная цель компании - получение прибыли, то для достижения этой цели необходим больший бонус. "Очень многим предприятиям подходит экспорт. Вносить дополнительный вклад в экономику Латвии через экспорт. И в этой ситуации как найти генерального директора, который готов ехать не только в Балтию, но даже в Польшу или Скандинавию, если его вознаграждение и оплата труда будут основаны на текущей модели. Цели легко достижимы. И большую премию получить нельзя, потому что закон этого не предусматривает", - рассказал программе старший менеджер PwC Legal Марис Бутанс.
Госконтроль также говорит о медленном выполнении рекомендаций по итогам аудита 2020 года о вознаграждениях на государственных предприятиях. Одна из рекомендаций касалась необходимости усилить Координационный центр руководителей государственных предприятий, чтобы лучше предотвращать нарушения при назначении вознаграждений членам правлений государственных предприятий. Вместо этого он был упразднен и включен в состав Госканцелярии. "Но сейчас мы видим, что за прошедшие годы мы не укрепили этот механизм контроля, как рекомендовал Госконтроль, а фактически Координационный центр уже реорганизован. В том формате, в котором рекомендация была дана в то время, сейчас она уже устарела. Но проблемы, очевидно, сохраняются", - заключила член Совета Госконтроля Майя Аболиня.
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