Заработок от 3000 до 70 000 в месяц: как планируют ограничить зарплаты на госпредприятиях?

В настоящее время правительство готовит решение о том, чтобы не увеличивать фонд оплаты труда в государственных и муниципальных предприятиях более чем на 2,6%. Параллельно президент Латвии Эдгар Ринкевич объявил о законодательной инициативе заморозить на 2 года зарплаты только членам правления и советов нерентабельных госпредприятий.

На вопрос, не затормозит ли этот шаг конкурс общественных СМИ, в котором кандидаты уже претендуют на предложенную до сих пор зарплату, Эдгар Ринкевич ответил, что его цель - не в том, чтобы повлиять на текущий процесс отбора, а в том, чтобы при поддержке Сейма "правила игры были ясны" для всех. "Объединенные медиа начнут работать в соответствии с законом с 1 января следующего года. В моем понимании, закон также должен вступить в силу 1 января. Может быть, чуть раньше, если парламент решит, может быть, чуть позже. Это зависит от парламента. Я буду требовать конкретной даты. И тогда это будет четким правилом игры для тех, кто, возможно, боролся за довольно большую, как я понимаю, зарплату", - сказал De Facto Ринкевич.