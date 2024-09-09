С понедельника значительно повышаются цены на билеты в Этнографический музей

Согласно новому ценнику, летом для взрослых билет стоит 8 евро, для пенсионеров - 6 евро, для школьников и лиц с инвалидностью - 4 евро, в свою очередь, в зимний сезон билеты для этих групп будут стоить 6, 4 и 3 евро соответственно.

Стоимость семейного билета составит 14 евро летом и 10 евро зимой.

Ранее билет для взрослых в летний сезон стоил 4 евро, для пенсионеров - 2,50 евро, для студентов - 2 евро, для школьников и лиц с инвалидностью - 1,40 евро, для семей - 8,50 евро.

За посещение музея не надо платить лицам в возрасте до 18 лет с инвалидностью, людям с инвалидностью I и II группы и одному сопровождающему лицо в возрасте до 18 лет с инвалидностью или человека с инвалидностью I группы, а также учащимся образовательных учреждений, изучающим историю, архитектуру, строительство, искусство или культурное наследие в рамках образовательного или учебного процесса.

Ценник платных услуг музея этим летом был утвержден правительством.

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