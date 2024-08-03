В субботу на участке Слока - Тукумс будут курсировать дизельные поезда и автобусы

Пассажирские перевозки на участке Рига - Слока - Рига сегодня планируется обеспечивать электропоездами, а на участке Слока - Тукумс II - Слока до 18:00 часов - дизельными поездами и автобусами по специальному графику, который можно найти на сайте Vivi.