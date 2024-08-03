Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В субботу на участке Слока - Тукумс будут курсировать дизельные поезда и автобусы

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дизельный поезд на Центральном вокзале Риги
Дизельный поезд на Центральном вокзале Риги Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

В связи с продолжающимся устранением последствий бури, пережитой в начале недели, на железнодорожном участке Слока - Тукумс II сегодня до 18:00 пассажирские перевозки будут осуществляться дизельными поездами и автобусами, сообщили в АО Pasažieru vilciens (PV).

Пассажирские перевозки на участке Рига - Слока - Рига сегодня планируется обеспечивать электропоездами, а на участке Слока - Тукумс II - Слока до 18:00 часов - дизельными поездами и автобусами по специальному графику, который можно найти на сайте Vivi.

Движение поездов в направлении Елгавы, Скулте, Сигулды и Айзкраукле сегодня будет осуществляться в соответствии с актуальным графиком.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх