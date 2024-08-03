В субботу на участке Слока - Тукумс будут курсировать дизельные поезда и автобусы

В связи с продолжающимся устранением последствий бури, пережитой в начале недели, на железнодорожном участке Слока - Тукумс II сегодня до 18:00 пассажирские перевозки будут осуществляться дизельными поездами и автобусами, сообщили в АО Pasažieru vilciens (PV).
Пассажирские перевозки на участке Рига - Слока - Рига сегодня планируется обеспечивать электропоездами, а на участке Слока - Тукумс II - Слока до 18:00 часов - дизельными поездами и автобусами по специальному графику, который можно найти на сайте Vivi.
Движение поездов в направлении Елгавы, Скулте, Сигулды и Айзкраукле сегодня будет осуществляться в соответствии с актуальным графиком.
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