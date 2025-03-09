Латвийские фермеры надеются на улучшения после продажи Rimi

Новые владельцы Rimi должны понимать, что, создавая бизнес в другой стране, им следует поддерживать местных производителей и фермеров, так как это укрепит долгосрочную безопасность сети магазинов и послужит стабильности бизнеса, заявил агентству LETA председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.

Он также отметил, что, возможно, не в ближайшей, но в среднесрочной перспективе можно будет наблюдать некоторые изменения на рынке.

Как уже сообщалось, шведский концерн ICA Gruppen и датская Salling Group договорились о продаже Rimi Baltic за 1,3 млрд евро (без учета долгов).

Глава Salling Group Андерс Хаг назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.

Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йонссон объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.

Сделка включает 314 магазинов, платформу e-commerce, склады, логистические центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.