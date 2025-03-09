В новой Лиепайской тюрьме, строительство которой планируется завершить в сентябре, будет работать до 450 человек, сообщили в Управлении мест заключения.
В новой Лиепайской тюрьме будет работать до 450 человек. Сколько там будут платить?
Планируется, что зарплаты сотрудников тюрьмы со специальными служебными званиями составят от 1480 евро до уплаты налогов.
Также планируется, что в новой тюрьме продолжат работу все нынешние сотрудники Лиепайской тюрьмы.
Как сообщалось, строительство новой тюрьмы планируется завершить к концу сентября этого года, а первых заключенных она примет весной 2026 года. Новая тюрьма рассчитана на содержание 1200 заключенных и будет состоять из шести корпусов. Общая площадь помещений составит 37 400 кв. м, территории - 305 116 кв. м.
Новую тюрьму строит компания Citrus Solutions. Договор заключен на сумму 125,87 млн евро без налога на добавленную стоимость.
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