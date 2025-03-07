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Как прошел первый месяц работы Латвии в европейской энергосети?

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Электроэнергия. Иллюстративное фото
Электроэнергия. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

После отключения от российской энергосистемы БРЭЛЛ Латвия уже месяц успешно работает в общей европейской сети. Переход прошел плавно, однако сохраняются опасения по поводу возможных провокаций со стороны России против критической инфраструктуры, сообщает портал Lsm.lv.

Отключение Латвийской энергосистемы от сети БРЭЛЛ произошло 8 февраля, после чего в течение двух дней проверялась способность работать в изолированном режиме, а затем последовало подключение к европейской энергосистеме.

По словам Роланда Ирклиса, председателя правления компании Augstsprieguma tīkls, в Балтийских странах достаточно мощностей для поддержания общей частоты энергосистемы.

"С точки зрения безопасности, стабильности и бесперебойности работы первый месяц прошел очень хорошо", - отметил он.

Несмотря на ранее звучащие предупреждения о возможных провокациях во время отключения, за прошедший месяц никаких серьезных инцидентов не зафиксировано.

Однако, как подчеркнул Ирклис, угроза кибератак и физического саботажа сохраняется. В связи с этим энергокомпания заранее подготовилась к возможным нападениям, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас усиливаются меры по защите инфраструктуры и разрабатываются планы по быстрому восстановлению поврежденных систем, если такие атаки произойдут.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК) подтвердил, что система работает стабильно, и никаких перебоев в электроснабжении во время десинхронизации не было. Более того, жители Латвии даже не ощутили изменений в системе.

Одной из приоритетных задач теперь является защита критической инфраструктуры. Для этого планируется привлечь финансирование из европейских фондов.

"Главное - обеспечить безопасность, но также иметь на складе запасы оборудования на случай повреждений. Опыт Эстонии с Estlink 2 показывает, что крайне важно иметь резервные кабели, так как заводы их не держат в запасе. Сейчас мы работаем именно над этим. Польша поддерживает нас в этом вопросе, и мы надеемся привлечь около 500 миллионов евро из фондов ЕС для усиления энергосистемы стран Балтии", - пояснил Мелнис.

Ремонтные работы на Estlink 2 продлятся до 1 августа 2024 года, что серьезно ограничивает импорт электроэнергии из Скандинавии - доступна лишь треть мощности межгосударственных соединений.

Ранее сообщалось, что в феврале из-за низких температур стоимость электроэнергии выросла во всех странах Балтии, но в начале марта цены значительно снизились, сообщили агентству LETA представители оператора латвийской системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST).

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В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 65%, достигнув 151,58 евро за МВт·ч и 151,67 евро за МВт·ч соответственно. В Литве рост составил 70% - цена увеличилась до 152,29 евро за МВт·ч.

Основными причинами подорожания стали увеличение спроса из-за холодной погоды и резкое - более чем в два раза - снижение выработки ветряных электростанций в Балтийском регионе. В этих условиях рынок был вынужден компенсировать дефицит за счет более дорогой генерации на газовых электростанциях.

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