Министр предложил отказаться от верификации счетчиков воды

"Счетчики воды в жилых домах необходимо верифицировать каждые два года, а фактически - приобретать новый счетчик. По моему мнению, это совершенно ненужная вещь, от нее можно вообще отказаться", - сказал Валайнис.

Как рассказали в Rēzeknes novada komunālserviss, верификация счетчиков воды проводится не раз в два года, а раз в четыре года.

В квартирах установлены индивидуальные счетчики, также имеются счетчики на входе в дом. Латвийское телевидение побывало в одном из домов в Малте, где счетчик находится в подвале.

"Если есть разница между этим счетчиком и счетчиком дома и она превышает 20%, мы смотрим и начинаем искать, что случилось в доме. Либо есть разрыв, либо кто-то ворует, и мы идем к жильцу и проверяем: может, у кого-то истек срок верификации", - рассказал член правления коммунального предприятия Янис Кравалис.

Верификация - это проверка правильности работы счетчика. По данным Ассоциации предприятий водоснабжения, точность учета расхода воды в первую очередь волнует самих потребителей.

"Со стороны мы не видим никакой связи с государственным бюджетом, чтобы была какая-то экономия средств государственного бюджета", - сказал руководитель ассоциации Сандис Деюс.

Хотя верификацию проводят фирмы, есть учреждение, которое их аккредитует.

Латвийское национальное бюро аккредитации делает это один раз в год. В Малте рассказали, что счетчики нужно везти в Ригу, в регионе верификацией никто не занимается.

Связаны ли с этим какие-либо неудобства? В муниципальном предприятии сказали, что верификация не является серьезным бременем. "Проверка счетчика обошлась нам в 12 евро. Раз в четыре года. Ну, не знаю".

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