Названы самые популярные среди жителей Латвии страны для путешествий

Италия становится все более популярным направлением для поездок среди латвийцев. Согласно данным банка, по расходам жителей Латвии в период с апреля по июнь этого года Италия занимает второе место в списке самых популярных направлений. Год назад в это же время латвийские жители чаще тратили деньги в Испании.

Во втором квартале этого года латвийцы больше всего расходовали средства в Германии, Италии, Испании, Польше, Литве, Франции, Эстонии, Великобритании и Швеции. По данным банка, за ними следуют Турция, Нидерланды и США.

По словам руководителя отдела карт и платежей банка Citadele Андриса Лаздиньша, данные о покупках свидетельствуют о том, что готовность жителей Латвии к путешествиям растет - с начала 2023 года люди тратят за границей все большие суммы, увеличилось и общее количество покупок. Например, если сравнивать расходы в апреле-июне этого года с тем, что было год назад, то количество сделок за границей увеличилось на 4%.

Жители как Латвии, так и Литвы чаще всего путешествуют в Германию, которая служит туристическим и торговым центром, а также одним из крупнейших в мире пунктов пересадки между аэропортами, отмечает Лаздиньш.

При этом литовцы также наибодее часто ездят в Польшу, Францию, Италию, Испанию, Латвию, Нидерланды, Великобританию и Бельгию. У эстонцев самые популярные направления - Испания, Финляндия, Италия, Латвия, Германия, Франция, Турция, Польша, Швеция и Испания.

Во втором квартале этого года объем карточных операций литовцев и эстонцев в Латвии немного снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные показывают, что и литовцы, и эстонцы потратили в Латвии на 6% меньше.

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