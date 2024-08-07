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"Просьба сотрудника была обоснованной": женщину выгнали из кафе на пароме Таллинн - Хельсинки

Влада Лаевалинд rus.postimees.ee
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Паром Viking XPRS.
Паром Viking XPRS. Фото: Shutterstock

Жительница Таллинна столкнулась с неприятной ситуацией: сотрудник парома Viking Line выгнал ее из кафе, потому что она в нем ничего не купила, сообщает Rus.Postimees.

В последние выходные июля в Хельсинки проходили концерты британской группы Coldplay, которые посетили и поклонники творчества музыкантов из Эстонии. Мы уже писали, что 27 и 28 июля Таллиннский порт был забит пассажирами.

Жительница Таллинна Анна решила отправиться на пароме Viking XPRS в гости к подруге, которая живет в Хельсинки, как раз в те выходные. "В зоне ожидания в порту яблоку негде было упасть - люди разве что на головах друг у друга не стояли", - рассказывает она о том, что происходило в терминале A Таллиннского порта в пятницу, 26 июля.

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