"Просьба сотрудника была обоснованной": женщину выгнали из кафе на пароме Таллинн - Хельсинки

В последние выходные июля в Хельсинки проходили концерты британской группы Coldplay, которые посетили и поклонники творчества музыкантов из Эстонии. Мы уже писали, что 27 и 28 июля Таллиннский порт был забит пассажирами.

Жительница Таллинна Анна решила отправиться на пароме Viking XPRS в гости к подруге, которая живет в Хельсинки, как раз в те выходные. "В зоне ожидания в порту яблоку негде было упасть - люди разве что на головах друг у друга не стояли", - рассказывает она о том, что происходило в терминале A Таллиннского порта в пятницу, 26 июля.