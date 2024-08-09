В то время, когда в обществе еще не стихли острые дискуссии по поводу пола алжирской боксерши Иман Хелиф и ее праве принимать участие и побеждать в Олимпийских играх, стоит отметить, что это не беспрецедентный случай. В частности, не менее скандальная и, может быть, печальная - история обладательницы золотой медали в прыжках в высоту Доры (или Генриха) Ратьен, которую полиция обвинила в том, что она "мужчина в платье", а другие спортсмены оскорбляли, потому что не могли понять, какого пола человек соревнуется с ними.

В 1936 году нацистская партия рекрутировала молодых и талантливых прыгунов в высоту, дав им довольно необычную задачу: они должны выдавать себя за девушек. Генриху Ратьену нужно было принять новый пол и личность, чтобы принести нацистам славу на Олимпийских играх. В течение нескольких лет Ратьен в поте лица выполнял свою миссию, получая медали, задуманные для женщин. Когда выполнение задачи было завершено, он ушел из профессионального спорта и вернулся в свою мужскую кожу.

Сегодня историю Ратьена иногда представляют как одну из немногих "особо гнусных афер", когда мужчина маскируется под женщину, чтобы выиграть медали. Именно поэтому появилась необходимость убеждаться, что спортсмен - того пола, за который себя выдает.