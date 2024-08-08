В европейских аэропортах временно возвращаются ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

CAA напомнило, что в последнее время в некоторых европейских аэропортах постепенно внедряются системы досмотра ручной клади нового поколения. Там пассажирам разрешается проносить в салон самолета упаковки с жидкостями большего объема.

Однако новые поправки к правилам Европейского союза (ЕС) устанавливают, что с 1 сентября и в таких аэропортах будет запрещено провозить контейнеры с жидкостями объемом более 100 миллилитров.

При этом пассажиров, чей ручной багаж будет досматривается с помощью систем последнего поколения, не станут ограничивать максимальным количеством упаковок с жидкостью, то есть общее количество жидкости в ручной клади сможет превышать один литр.

Ограничения будут действовать временно, пока новые системы проходят дополнительные испытания и сертификацию.

В Рижском аэропорту системами досмотра последнего поколения оснащены только линия быстрого досмотра и семейная линия, а также линии досмотра транзитных пассажиров. Поэтому для большинства пассажиров действующий порядок остается неизменным - в ручной клади можно провозить жидкости в контейнерах объемом не более 100 миллилитров, помещенные в один специальный литровый пластиковый пакет, сообщает CAA.

Агентство отмечает, что некоторые пассажиры ознакомились с преимуществами новейшей системы досмотра ручной клади в других странах, поэтому на рейсах в Латвию они берут в ручную кладь более крупные упаковки с жидкостью.

В то же время CAA напоминает пассажирам, что они по-прежнему могут провозить более крупные емкости с жидкостями в зарегистрированном багаже либо приобретать их после прохождения контроля безопасности и тогда брать в салон с собой.

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