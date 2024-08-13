Средняя стоимость электроэнергии в Латвии растет уже три месяца подряд. Похожие тенденции наблюдаются и в соседних странах и Польше. TVNET+ выяснил, с чем это связано и каковы прогнозы дальнейшего развития цен на нефть.

Обобщенные данные оператора по управлению электроэнергией Augstsprieguma tīkls свидетельствуют, что в июле этого года средняя стоимость электроэнергии по отношению к июню во всех странах Балтии выросла на 7%. В прошлом месяце в Латвии и Литве средняя цена электричества составляла 97,93 евро за мегаватт-час (EUR/МВт-ч), а в Эстонии - на пару центов ниже - 97,88 EUR/МВт-ч.

К сожалению, июль - уже третий месяц подряд, когда цены на электричество в Балтии растут. По сравнению с апрелем как в Латвии, так и в Литве и Эстонии электроэнергия в прошлом месяце стоила примерно на 62% дороже. Но произошло ли что-то чрезвычайное или же это просто сезонные колебания?