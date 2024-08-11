В Верманском парке поселились осы; дети напуганы

Обеспокоенные рижане обратились в программу "Сегодня вечером" на Rus.LSM, и рассказали, что в Верманском парке недалеко от детской площадки появилось осиное гнездо. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
По наблюдениям очевидцев, осиное гнездо расположилось в каменной стене, за одной из скамеек.
"Да, мы наблюдали: тут точно где-то поблизости есть гнездо. Дети не могут играть в те дни, когда летают осы. Сегодня я их не видела, но в другие дни мы не могли остаться тут поиграть, потому что страшно", - говорит Алиса.
По ее словам, на детской площадке в Верманском саду стало меньше детей. Возможно, что в этом виноваты осы, из-за которых родители перестали приводить сюда детей.
Программа обратилась за комментарием к компании Rīgas Meži, которая управляет и ухаживает за парком. В компании пообещали разобраться с этой проблемой.
"Это уже не первый год, когда осы появляются в августе. Мы ограничиваем территории, сообщаем предприятию, которое занимается этой проблемой. И дальше они её решают - ос там не будет", - сказала руководитель участка Rīgas Meži в Верманском саду Илзе Пирага Гремзе.
Специалист отметила, что если жители обнаружили гнездо с осами, и они представляют опасность, то следует обратиться к управляющей компании.
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