В Верманском парке поселились осы; дети напуганы

По наблюдениям очевидцев, осиное гнездо расположилось в каменной стене, за одной из скамеек.

"Да, мы наблюдали: тут точно где-то поблизости есть гнездо. Дети не могут играть в те дни, когда летают осы. Сегодня я их не видела, но в другие дни мы не могли остаться тут поиграть, потому что страшно", - говорит Алиса.

По ее словам, на детской площадке в Верманском саду стало меньше детей. Возможно, что в этом виноваты осы, из-за которых родители перестали приводить сюда детей.

Программа обратилась за комментарием к компании Rīgas Meži, которая управляет и ухаживает за парком. В компании пообещали разобраться с этой проблемой.

"Это уже не первый год, когда осы появляются в августе. Мы ограничиваем территории, сообщаем предприятию, которое занимается этой проблемой. И дальше они её решают - ос там не будет", - сказала руководитель участка Rīgas Meži в Верманском саду Илзе Пирага Гремзе.

Специалист отметила, что если жители обнаружили гнездо с осами, и они представляют опасность, то следует обратиться к управляющей компании.

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