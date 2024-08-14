В Эстонии есть множество мест, где можно отдохнуть и провести выходные. Но по карману ли это местным жителям и жителям Латвии, которые зачастую ездят отдыхать в соседнюю в том числе и потому, что такие поездки не требуют серьезных трат на дорогу?
Rus.Postimees решил сравнить стоимость отдыха в спа-центрах по всей Эстонии. Для сравнения брали готовые пакеты на одну ночь (въезд в 15.00-16.00, выезд, как правило, до 12.00) для двух взрослых и семьи. Все пакеты объединяет классический набор услуг: завтрак и ужин, неограниченное использование тренажерного зала, а также банного и водного центра.