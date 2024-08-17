Джо Буррус был фокусником, достигшим зенита своей славы в 1990-е годы. Его идолом был легендарный иллюзионист Гарри Гудини, который однажды дал похоронить себя живьем и сумел выбраться из могилы живым и здоровым. План Бурруса был очень похожим - в частности, он залез в гроб, который опустили в могилу и засыпали землей, а сверху залили толстым слоем цемента. Буррус погиб. Вот как все это произошло.

В 1990-е годы главной целью активного фокусника Джо Бурруса было стать реинкарнацией легендарного фокусника Гарри Гудини. Он, как и большая часть фокусников, искал способы, как сделать что-то радикальное, как удивить и шокировать своих зрителей, и что может быть лучше, чем похоронить себя живьем.

Многие люди боятся быть похороненными заживо. Еще писатель Эдгар Аллан По удачно использовал эту тему в своих произведениях, придумывая самые нервные и страшные истории ужасов. Однако Гарри Гудини не боялся ничего и понимал, насколько большой потенциал у такого представления.