Можно летать неограниченное количество раз. Популярная авиакомпания ввела абонемент

В настоящее время программа предлагается по ознакомительной цене. Годовая подписка стоит 499 евро, но позже цена будет увеличена до 599 евро.

Подписка включает в себя все рейсы международной сети авиакомпании, охватывающей около 950 маршрутов в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Однако Euronews пишет, что у подписки есть свои условия. Например, билет можно приобрести за 72 часа или за три дня до желаемого рейса. Это значит, что место в самолете не гарантировано и абонемент больше подходит для так называемых спонтанных путешественников и вовремя запланировать рейс может не получится.

Помимо стоимости подписки, каждый владелец абонемента перед поездкой должен будет заплатить дополнительную фиксированную плату в размере 9,99 евро за рейс.

Euronews отмечает, что из-за краткосрочности эта услуга также не подойдет людям, которые любят планировать поезки заранее.

Как сообщалось, Wizz Air покинул аэропорт Риги в прошлом году.

Авиационный эксперт Симон Барткус отметил, что уход обусловлен высокой конкуренцией в Риге, которая отличает ее, например, от двух крупнейших аэропортов Литвы - Вильнюса и Каунаса.

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