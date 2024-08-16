Фото В Рижский порт зашел круизный лайнер США с сотнями туристов из 22 стран мира

В Ригу прибыли туристы из США, Австралии, Великобритании, Канады и еще 18 стран мира, а также 400 членов экипажа судна.

Это судно зашло в Рижский порт впервые, поэтому, соблюдая традиции, экипаж обменялся с представителями управления Рижского свободного порта плакетами, то есть небольшими пластинками с рельефным изображением в качестве памятного или отличительного знака.

Azamara Onward отправляется в 11-дневный тур из Копенгагена в Стокгольм. Рига является одной из семи остановок, где туристам на день предоставляется возможность посмотреть город, отправиться на экскурсии, познакомиться с культурой и насладиться блюдами.

В среднем круизные лайнеры находятся на остановках от шести до 30 часов.

В этом году 37 круизных лайнеров уже привезли в Ригу более 20 000 туристов из 78 разных стран мира.

А в прошлом году в Ригу на круизных лайнерах приехали более 81 000 туристов из 128 стран мира.

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