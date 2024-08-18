Латвийские исследовательницы вернулись из экспедиции в Арктике. Что они там выяснили?

Экспедиция состоялась в конце июля в рамках проекта научного сотрудничества между Латвией, Литвой и Тайванем. Проект финансируется трехсторонним фондом поддержки. Экспедиция проходила в лагуне залива Эйдембукт. Диманте-Деймантовича отмечает, что из-за таяния ледников в результате изменений климата образовалась новая экоcистема, состоящая из двух взаимосвязанных водных сред, отличающихся как по физико-химическим, так и по биологическим параметрам.

Верхний слой лагуны - это пресная вода, а нижний, глубиной от 8 до 34 метров, - океанская вода, соленость которой как минимум в два раза выше, чем в Балтийском море. Задача LHEI - пополнить существующие знания о том, как современные загрязняющие вещества - микропластик - перемещаются и накапливаются в лагуне по мере исчезновения ледников и формирования новых экосистем в ранее покрытых льдом районах.

Исследовались также биологические параметры экосистемы и стойкие органические загрязнители, присутствующие на поверхности частиц микропластика, и то, как они могут потенциально повлиять на арктические экосистемы. Диманте-Деймантовича объясняет, что стойкие органические загрязнители являются одними из самых опасных загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате деятельности человека. Они содержатся в средствах по защите растений, промышленных химикатах, таких как полихлорированные бифенилы, фураны, полиароматические углеводороды и другие. Они токсичны и канцерогенны, негативно влияют на здоровье человека и других живых организмов, повреждая нервную и иммунную системы. Микропластик выступает в качестве "транспортного средства" для загрязняющих веществ.

В ходе экспедиции были собраны образцы микропластика из воды, донных отложений и мидий, а в лагуне были установлены ловушки для донных отложений и регистратор температуры и солености. Во время экспедиции следующего года эти устройства будут извлечены из лагуны, чтобы собрать ранее неизвестные данные об арктической экосистеме.

В настоящее время LHEI приглашает к участию в конкурсе компании и частных лиц, готовых оказать финансовую поддержку экспедиции 2025 года.

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