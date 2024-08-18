Регион Балтийского моря теряет облака. Последствия могут быть плачевными

Было обнаружено, что в регионе Балтийского моря солнечное излучение значительно возросло за последние пятьдесят лет.

Согласно другому исследованию, количество облаков летом в регионе Гренландии уменьшилось на 84 процента в период с 1982 по 2009 год.

Утрата биоразнообразия приводит к потере облаков

По словам Нюмана, потеря облаков в последние годы прогрессирует ускоряющимися темпами, и основными причинами являются утрата биоразнообразия и уменьшение количества мелких частиц в воздухе, то есть аэрозолей.

Облака представляют собой водяной пар, конденсированный в капли воды или кристаллы льда, а аэрозоли играют центральную роль в их формировании.

С другой стороны, аэрозольные частицы появляются, например, за счет углеводородов, образующихся как побочный продукт контакта с растениями. Природные аэрозоли производят, главным образом, лесные деревья и морской планктон.

По словам профессора Хельсинкского университета Маркку Кулмала, пик количества крупных аэрозольных частиц наблюдался 20 лет назад. С тех пор их число уменьшается.

Без аэрозольных частиц не бывает облаков. А без облаков нет дождя. Без дождя нет жизни.

Согласно Томи Нюману, аэрозоли имеют решающее значение для образования облаков. По мере снижения их числа уменьшается и количество капель воды в облаках. В результате время жизни облаков сокращается.

Если аэрозолей слишком мало, капли воды не конденсируются и не образуются облака, это приводит к потере облачного покрова.