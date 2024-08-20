Делите постель с домашним животным? Эксперт о том, как обеспечить гигиену

Простые советы по обеспечению гигиены

Несмотря на то что общение с домашним питомцем может успокаивать, очень важно принимать меры по поддержанию надлежащей гигиены, регулярной уборке и контролю качества воздуха в помещении, чтобы смягчить последствия.

"Все, кто страдает аллергией и имеет дома домашнее животное, а также здоровые люди, особенно если в доме есть дети, должны уделять большое внимание гигиене. Постельное белье следует менять еженедельно, а уборку с помощью пылесоса и влажную уборку проводить несколько раз в неделю. Подушки и одеяла необходимо регулярно чистить, либо стирать, либо сдавать в химчистку. В хорошую погоду эти вещи следует еженедельно выносить на балкон или террасу, где они будут подвергаться воздействию солнца, ветра или холода. Следите за тем, чтобы влажность воздуха в помещении составляла около 50%, а комнаты необходимо проветривать не менее 15 минут каждый день. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить в спальне качественный очиститель воздуха", - говорит И. Цируле.

Правильный выбор постельного текстиля поможет обеспечить лучшую гигиену

Дизайнер интерьеров делится еще одним советом, который поможет обеспечить лучшую гигиену при совместном проживании с домашним животным.