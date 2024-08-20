Кошки или собаки стали полноправными членами семей, которых мы впускаем не только в свои сердца, но и в постели. Хотя идея разделить постель с ласковым компаньоном кажется приятной и заманчивой, следует уделять больше внимания гигиене, считает эксперт.
Делите постель с домашним животным? Эксперт о том, как обеспечить гигиену
По словам специалистов, при проживании с домашними животными стоит обратить внимание на несколько аспектов: от правильного и продуманного выбора домашнего текстиля до того, что нужно делать, чтобы уменьшить первые проявления аллергии. Что касается домашних пылевых клещей, то, по словам аллерголога, эти микроскопические организмы могут вызывать аллергические реакции в теплых и влажных помещениях. Поэтому, если вы делите постель с домашним животным, следует уделять еще больше внимания гигиене, так как пылевые клещи питаются перхотью домашних животных, чтобы размножаться.
"Совместное использование кровати с домашним животным может быть связано с некоторыми рисками, в том числе с вероятностью возникновения аллергических реакций. Домашние животные иногда могут случайно поцарапать во время сна, а их шерсть может раздражать такие чувствительные места, как нос, глаза или уши. Кроме того, домашние животные могут переносить аллергены и другие элементы, которые могут передаться человеку", - объясняет аллерголог Иева Цируле.
Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда в глазах, чихания, насморка или заложенности носа, кашля. Эти реакции часто проявляются сильнее в холодные месяцы - осенью, зимой и весной, когда и люди, и домашние животные проводят больше времени в помещении. Увеличение времени пребывания в помещении в сочетании с ограниченной вентиляцией и стремлением сберечь тепло приводит к повышенному воздействию аллергенов.
Простые советы по обеспечению гигиены
Несмотря на то что общение с домашним питомцем может успокаивать, очень важно принимать меры по поддержанию надлежащей гигиены, регулярной уборке и контролю качества воздуха в помещении, чтобы смягчить последствия.
"Все, кто страдает аллергией и имеет дома домашнее животное, а также здоровые люди, особенно если в доме есть дети, должны уделять большое внимание гигиене. Постельное белье следует менять еженедельно, а уборку с помощью пылесоса и влажную уборку проводить несколько раз в неделю. Подушки и одеяла необходимо регулярно чистить, либо стирать, либо сдавать в химчистку. В хорошую погоду эти вещи следует еженедельно выносить на балкон или террасу, где они будут подвергаться воздействию солнца, ветра или холода. Следите за тем, чтобы влажность воздуха в помещении составляла около 50%, а комнаты необходимо проветривать не менее 15 минут каждый день. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить в спальне качественный очиститель воздуха", - говорит И. Цируле.
Правильный выбор постельного текстиля поможет обеспечить лучшую гигиену
Дизайнер интерьеров делится еще одним советом, который поможет обеспечить лучшую гигиену при совместном проживании с домашним животным.
"Используйте покрывало в качестве дополнительного слоя на кровати, чтобы защитить постельное белье от шерсти, грязи, пятен домашних животных. Еще один крайне полезный вариант - специальное одеяло для животных с двумя разными сторонами. Одна из них - теплая флисовая, а холодная сторона - водо- и грязеотталкивающая, и шерсть к ней не прилипает. Но даже при его использовании шерсть домашних животных все равно может попасть в вашу постель, поэтому здесь на помощь приходят защитные накладки на подушки, которые продлят срок службы подушки и спасут ее от пятен и грязи", - делится руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Выбирая одеяло для ночного сна, он советует обратить внимание на одеяла с мягким волокнистым наполнителем из смеси хлопка, полиэстера и/или полипропилена. Эти волокна легкие и легко сохраняют свой объем и способность к теплоизоляции. Одеяла из таких смесей легко стирать при высоких температурах, которые уничтожают пылевых клещей.
"Подушки из микрофибры - это вариант, который может помочь свести к минимуму симптомы аллергии, а дополнительным преимуществом является то, что их легко стирать в машинке, так что вы сможете поддерживать чистоту и свежесть без лишних хлопот. Полиэстер также меньше впитывает влагу, а значит, если вы постираете подушку, она быстро станет сухой. Кроме того, чтобы облегчить уход за текстилем дома, инвестируйте в чехлы для мебели, которые легко чистятся и устойчивы к царапинам и пятнам: избегайте покупки пушистых материалов, таких как ковры с высоким ворсом или подушки с декором. За более гладкими, менее фактурными тканями будет легче ухаживать, так как пылевые клещи избегают таких материалов", - рассказывает Д. Римкус.
Дизайнер интерьера резюмирует - избежать пылевых клещей поможет не только правильный выбор текстиля, но и сочетание разных решений для дома. Здесь также могут оказаться полезными очистители воздуха, поскольку большинство из них оптимизированы для фильтрации более 99,5% мелких частиц в воздухе, таких как пыль и пыльца.
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