RB Rail о Rail Baltica: один 40-вагонный поезд может заменить семикилометровый военный конвой

Как отмечается в исследовании, если железные дороги стран Балтии будут совместимы с железными дорогами Польши и Германии, то они станут лучшим вариантом для транспортировки бронетехники и другой тяжелой военной техники в Балтийский регион.

Проект Rail Baltica призван улучшить пассажирскую и грузовую мобильность, а также удовлетворить потребности военной мобильности, обеспечив соответствующую инфраструктуру и потенциал подвижного состава. В настоящее время единственный железнодорожный участок в Балтии, совместимый с европейской шириной колеи 1435 миллиметров, проходит от Каунаса до польской границы. Строительство европейской колеи необходимо для полной интеграции стран Балтии в рынок железнодорожных перевозок Европейского союза.

Железные дороги стандартной колеи позволяют перевозить военную технику через границы без смены колеи, что занимает дополнительное время и сопряжено с логистическими трудностями. Стандартизация железных дорог повышает способность ЕС реагировать на угрозы безопасности и укреплять уязвимые регионы, подчеркивает RB Rail.

Недавний анализ затрат и выгод по проекту Rail Baltica показал, что в мирное время один 40-вагонный поезд может заменить семикилометровый военный конвой.

Высокоскоростная железнодорожная инфраструктура Rail Baltica предназначена для перевозки тяжелой военной техники. Железнодорожный транспорт также снижает износ дорожной инфраструктуры, обеспечивая более безопасное и эффективное перемещение специализированных грузов, включая тяжелую технику и потенциально опасные грузы, отмечает RB Rail.

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