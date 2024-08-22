Европа не замерзнет зимой: газовые хранилища заполнены больше ожидаемого

Данные Gas Infrastructure Europe от 19 августа показывают, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на 90%. Этого уровня нужно было достигнуть к 1 ноября. Европа завершила прошлый отопительный сезон с большим резервом, и пополнение запасов до необходимого уровня также не стало большой проблемой. Сейчас этот показатель значительно выше среднего за последние пять лет.

Страны с наибольшими запасами газа - это Испания (100,1% хранилищ заполнены буквально до отказа), Португалия (97,5%), Швеция и Польша (более 95%). Германия, крупнейшая экономика ЕС, обеспечивает заполняемость своих хранилищ на 93,4%.

Цены на газ на нидерландской бирже TTF в среду упали до 37,3 евро за мегаватт-час. Для сравнения: в первый день вторжения украинской армии в Курскую область цена на газ составляла 35,5 евро, но затем поднялась до 40 евро, поскольку стало известно о боевых действиях в Судже, где расположена станция "Газпрома", поставляющая газ в Европу.

На пике газового кризиса, в августе 2022 года, цены на газ превышали 340 евро за мегаватт-час.

Бои в Судже и переход города под контроль Украины не повлияли на поставки газа. В среду, как и накануне, в Европу поступило 42,4 миллиона кубометров газа. Во время украинской операции поставки газа продолжаются на нормальном уровне.

События в Курской области также не нарушили поставок газа в Венгрию, которая получает газ из других регионов, например, по трубопроводу TurkStream. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские газовые хранилища заполнены на 87,4%.

Однако аналитик Rystad Кристоф Хасслер призывает не расслабляться. По его словам, любые перебои с поставками газа из Норвегии или неожиданные задержки с плановым ремонтом норвежской газовой системы могут вызвать "нервную реакцию на рынке".

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