На следующей неделе Рижский аэропорт и турецкий гостиничный оператор Kepler откроют первый в Балтии капсульный отель Kepler Club на третьем этаже терминала аэропорта, сообщили представители аэропорта.
На следующей неделе в Рижском аэропорту откроют капсульный отель
Мероприятие состоится во вторник, 27 августа, в 11:00.
В торжественном открытии примут участие посол Турции в Латвии Шуле Эзтунча, член правления Рижского аэропорта Артур Савельев, председатель правления Kepler Омер Алаетиноглу, а также директор предприятия TAV Latvia Хакан Узуносманоглу.
Как уже сообщалось, в 2023 году Рижский аэропорт обслужил в общей сложности 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 млн пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.
Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.
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