Министерство: для создания убежищ в Латвии потребуются миллионы евро

На эти цели в 2025 году потребовалось бы 9 867 990 евро и далее с 2026 по 2034 год - 9 867 990 евро ежегодно.

В расчетах использовано предположение, что в среднем вместимость убежища составит 200 человек, а вместимость места для временного укрытия - 100 человек. Также использовано предположение, что убежища рассчитаны на 624 000 жителей - 3120 убежищ, а 12 490 мест для временного укрытия - на 1 249 000 жителей.

Оценив существующие и потенциальные источники финансирования, которые могли бы мотивировать общество на создание в существующих зданиях или их частях убежищ или мест для временного укрытия, МВД предложило несколько возможных решений.

Источниками финансирования могут быть фонды Европейского союза (ЕС) и программа государственной поддержки, финансирование которой предполагается из выделенных Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) средств государственного основного бюджета. Если финансирование из фондов ЕС полностью или частично покроет восстановление или создание убежища или места для временного укрытия, программа господдержки не понадобится или может быть использована в меньшем объеме.

Кроме того, источником финансирования могут стать заявки муниципальных инвестиционных проектов на получение займа из госбюджета. На уровне государства или самоуправлений также можно было бы предложить налоговые льготы тем, кто в здании или его частях восстанавливает или оборудует убежище или место для временного укрытия.

Кроме того, средства можно было бы получить в виде муниципального софинансирования.

Учитывая упомянутое, следовало бы поддержать мотивирующий финансовый механизм, который не окажет существенного влияния на государственный бюджет, - финансирование из фондов ЕС на восстановление или создание убежищ или мест для временного укрытия, - указано в проекте доклада.

В случае, если финансирование из фондов ЕС не покроет необходимых затрат, в качестве варианта предложен мотивирующий финансовый механизм - программа господдержки по восстановлению или созданию убежищ или мест для временного укрытия.

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