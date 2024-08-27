22 августа на сайте авиакомпании Qantas некоторое время можно было найти выдающееся предложение - авиабилеты в первом классе из Австралии в США и обратно, которые обычно стоят до 28 000 австралийских долларов (примерно 16 993 евро), продавались со скидкой в 85%, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на CNN.
Авиакомпания случайно выставила на продажу билеты по очень низкой цене: клиенты воспользовались
Из-за ошибки в коде около 300 человек успели купить билеты на сайте компании по 3400 долларов (3045 евро). В конце концов техническая ошибка была исправлена.
"К сожалению, это случай, когда цена на самом деле была слишком хороша, чтобы быть правдой", - говорится в распространенном 22 августа сообщении Qantas.
Авиакомпания указала, что перерегистрирует этих клиентов в бизнес-класс. Пассажиры, которые не удовлетворены удобствами бизнес-класса, смогут получить уплаченные за билеты в первый класс деньги в полном объеме.
Полет в бизнес-классе Qantas по маршруту Австралия - США и обратно может обойтись в сумму до 9849 евро.
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