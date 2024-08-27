Авиакомпания случайно выставила на продажу билеты по очень низкой цене: клиенты воспользовались

Из-за ошибки в коде около 300 человек успели купить билеты на сайте компании по 3400 долларов (3045 евро). В конце концов техническая ошибка была исправлена.

"К сожалению, это случай, когда цена на самом деле была слишком хороша, чтобы быть правдой", - говорится в распространенном 22 августа сообщении Qantas.

Авиакомпания указала, что перерегистрирует этих клиентов в бизнес-класс. Пассажиры, которые не удовлетворены удобствами бизнес-класса, смогут получить уплаченные за билеты в первый класс деньги в полном объеме.

Полет в бизнес-классе Qantas по маршруту Австралия - США и обратно может обойтись в сумму до 9849 евро.

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