Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что сокращает полеты в аэропорт "Бранденбург" в Берлине на 20%, мотивируя это тем, что сборы аэропорта слишком высоки, поэтому полеты из этого аэропорта в Ригу и еще пять пунктов назначения будут прекращены.
Ryanair больше не будет выполнять рейсы между Ригой и Берлином
"Из-за этих сокращений число самолетов Ryanair, [базирующихся] в Берлине, будет сокращено с девяти до семи, таким образом, будут потеряны (...) шесть маршрутов - Брюссель, Ханья, Каунас, Краков, Люксембург и Рига, поскольку крупнейшая авиакомпания Европы переводит свои мощности в другие страны Евросоюза с более низкими затратами, например, Италию, Польшу и Испанию", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Ryanair.
В сообщении не сказано, когда будут прекращены полеты из Берлина в эти шесть аэропортов.
Согласно информации на сайте Ryanair, рейсы из Риги в аэропорт Бранденбург в Берлине и обратно осуществляются один раз в день, кроме субботы.
Представители Рижского аэропорта сообщили агентству ЛЕТА, что прокомментируют обнародованное Rynair заявление в четверг, 29 августа.
Уже сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic имеет наибольшую долю рынка (57%) среди авиакомпаний Рижского аэропорта, а доля рынка Ryanair - 25%.
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