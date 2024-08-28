Ryanair больше не будет выполнять рейсы между Ригой и Берлином

"Из-за этих сокращений число самолетов Ryanair, [базирующихся] в Берлине, будет сокращено с девяти до семи, таким образом, будут потеряны (...) шесть маршрутов - Брюссель, Ханья, Каунас, Краков, Люксембург и Рига, поскольку крупнейшая авиакомпания Европы переводит свои мощности в другие страны Евросоюза с более низкими затратами, например, Италию, Польшу и Испанию", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Ryanair.

В сообщении не сказано, когда будут прекращены полеты из Берлина в эти шесть аэропортов.

Согласно информации на сайте Ryanair, рейсы из Риги в аэропорт Бранденбург в Берлине и обратно осуществляются один раз в день, кроме субботы.

Представители Рижского аэропорта сообщили агентству ЛЕТА, что прокомментируют обнародованное Rynair заявление в четверг, 29 августа.

Уже сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic имеет наибольшую долю рынка (57%) среди авиакомпаний Рижского аэропорта, а доля рынка Ryanair - 25%.

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