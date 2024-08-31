Проблема уровня Европы: глава Ryanair выступил с предложением по ее решению

Пассажирам самолетов в аэропортах нужно позволять приобретать только два алкогольных напитка, сообщил глава Ryanair Майкл О'Лири.
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Как сообщает ВВС, О'Лири сообщил, что ввод ограничений на алкоголь в аэропорту помог бы решить проблемы, связанные с беспорядками во время полетов. Глава Ryanair указал, что насильственные инциденты из-за алкоголя происходят в самолетах каждую неделю. Особенно это выражается, если градусные напитки употреблялись вместе с другими веществами.
"Мы не хотим запрещать людям пить. Мы же не позволяем людям управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако мы продолжаем сажать их в самолеты, летающие на высоте более 10 километров", - сказал О'Лири.
По его мнению, экипаж самолета и другие пассажиры становятся целями алкоголиков. Проблему усиливают задержки рейсов, так как у пассажиров появляется больше времени в аэропортах, и часть проводит его, употребляя алкоголь.
"Раньше люди, которые слишком много выпили, в конце концов просто падали или засыпали. Однако теперь пассажиры принимают и таблетки и другие вещества, - добавил он. - Это смесь. Появляется куда более агрессивное поведение, контролировать которое становится очень трудно".
О'Лири сказал, что авиакомпаниям сложно идентифицировать пьяных людей у посадочных гейтов, особенно, если в самолет садится группа из нескольких человек.
"Пока они могут веселиться и двигаться, они проходят [в самолет]. И только когда самолет взлетает, только тогда мы начинаем видеть плохое поведение", - отметил О'Лири.
Сотрудники Ryanair досматривают сумки путешественников на предмет алкоголя перед посадкой на рейсы на Ибицу, одно из самых популярных "мест для вечеринок". Среди других проблемных направлений - некоторые греческие острова.
Представитель AirportsUK отметил, что мешающее поведение из-за алкоголя или других причин "недопустимо и может привести к серьезному наказанию".
Это и денежные штрафы, и запрет на посадку, и даже два года тюрьмы. Он добавил, что в аэропортах есть "широкий комплекс мероприятий", которые позволяют контролировать и устранять мешающее поведение, а также обеспечивать безопасность всех пассажиров".
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