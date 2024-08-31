Проблема уровня Европы: глава Ryanair выступил с предложением по ее решению

Как сообщает ВВС, О'Лири сообщил, что ввод ограничений на алкоголь в аэропорту помог бы решить проблемы, связанные с беспорядками во время полетов. Глава Ryanair указал, что насильственные инциденты из-за алкоголя происходят в самолетах каждую неделю. Особенно это выражается, если градусные напитки употреблялись вместе с другими веществами.

"Мы не хотим запрещать людям пить. Мы же не позволяем людям управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако мы продолжаем сажать их в самолеты, летающие на высоте более 10 километров", - сказал О'Лири.

По его мнению, экипаж самолета и другие пассажиры становятся целями алкоголиков. Проблему усиливают задержки рейсов, так как у пассажиров появляется больше времени в аэропортах, и часть проводит его, употребляя алкоголь.

"Раньше люди, которые слишком много выпили, в конце концов просто падали или засыпали. Однако теперь пассажиры принимают и таблетки и другие вещества, - добавил он. - Это смесь. Появляется куда более агрессивное поведение, контролировать которое становится очень трудно".