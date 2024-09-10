Несколько лет назад, когда я еще жил на Саркандаугаве, около восьми утра я стоял на остановке Aldaris и ждал трамвай в центр. Трамвай приехал вовремя, все как положено, водитель тоже вежливый - и трамвай остановил, и дверь открыл, придраться не к чему. Поначалу все шло хорошо, но потом на пересечении улиц Саркандаугавас, Тилта и Патверсмес трамвай не поделил дорогу с каким-то автоводителем. Короче говоря, вожатый трамвая ужасно разозлился и начал преследовать провинившейся автомобиль на своем трамвае. Останавливаться на остановках для него было уже не важно, равно как и соблюдать скоростной режим. Честно говоря, я не знал, что трамвай может мчаться так быстро. Вцепившись в спинку сиденья, я трясся, как в телеге, а пассажиры уже собирались заорать от ужаса. Погоня закончилась на красном светофоре посреди Ганибу дамбис. Водитель трамвая без желтого жилета выскочил из кабины, бросился к стоявшему на перекрестке автомобилю и сделал водителю строгий выговор. Вернувшись обратно, он объявил нам по громкоговорителю: "Извините, но порядок должен быть".