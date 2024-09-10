В августе 1937 года на Саркандаугаве в Риге произошла необычная авария: трамвай, которым управлял пьяный водитель, чуть не снес жилой дом. Оказывается, в том году это было не единственное ЧП с рижскими трамваями. Трамваи переворачивали автомобили, врезались в похоронные процессии, горели и сходили с рельсов.
Несколько лет назад, когда я еще жил на Саркандаугаве, около восьми утра я стоял на остановке Aldaris и ждал трамвай в центр. Трамвай приехал вовремя, все как положено, водитель тоже вежливый - и трамвай остановил, и дверь открыл, придраться не к чему. Поначалу все шло хорошо, но потом на пересечении улиц Саркандаугавас, Тилта и Патверсмес трамвай не поделил дорогу с каким-то автоводителем. Короче говоря, вожатый трамвая ужасно разозлился и начал преследовать провинившейся автомобиль на своем трамвае. Останавливаться на остановках для него было уже не важно, равно как и соблюдать скоростной режим. Честно говоря, я не знал, что трамвай может мчаться так быстро. Вцепившись в спинку сиденья, я трясся, как в телеге, а пассажиры уже собирались заорать от ужаса. Погоня закончилась на красном светофоре посреди Ганибу дамбис. Водитель трамвая без желтого жилета выскочил из кабины, бросился к стоявшему на перекрестке автомобилю и сделал водителю строгий выговор. Вернувшись обратно, он объявил нам по громкоговорителю: "Извините, но порядок должен быть".
Об этом событии я вспомнил недавно, когда в номере газеты Jaunākās Ziņas от 23 августа 1937 года наткнулся на заголовок: "Беспрецедентная трамвайная авария в Риге". Ниже последовало довольно подробное описание ЧП.