В банкоматах запретят русский язык

Комиссия поддержала предложение о том, что в банкоматах должен использоваться латышский язык (в том числе латгальский), а также могут использоваться официальные языки стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В целом поправки направлены на то, чтобы обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.

Для того чтобы кредитные учреждения могли выполнить это требование и изменить программное обеспечение банкоматов, планируется, что изменения вступят в силу с 30 января 2025 года.

За последнее десятилетие во многих регионах Латвии значительно сократился ассортимент и доступность услуг, предоставляемых кредитными учреждениями "лицом к лицу". Это создало значительный риск доступности или даже исчезновения услуг по выдаче наличных, отмечает Минфин.

В аннотации к законопроекту говорится, что безналичный расчет все чаще будет становиться основным средством платежей в Латвии. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные расчеты по-прежнему актуальны - по данным исследования Банка Латвии, в феврале 2024 года наличные расчеты составляли в среднем 23% ежедневных платежей.