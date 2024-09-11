Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду, 11 сентября, одобрила перед окончательным чтением поправки к закону о кредитных учреждениях, которые запрещают использование русского языка в банкоматах.
В банкоматах запретят русский язык
Комиссия поддержала предложение о том, что в банкоматах должен использоваться латышский язык (в том числе латгальский), а также могут использоваться официальные языки стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В целом поправки направлены на то, чтобы обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.
Для того чтобы кредитные учреждения могли выполнить это требование и изменить программное обеспечение банкоматов, планируется, что изменения вступят в силу с 30 января 2025 года.
За последнее десятилетие во многих регионах Латвии значительно сократился ассортимент и доступность услуг, предоставляемых кредитными учреждениями "лицом к лицу". Это создало значительный риск доступности или даже исчезновения услуг по выдаче наличных, отмечает Минфин.
В аннотации к законопроекту говорится, что безналичный расчет все чаще будет становиться основным средством платежей в Латвии. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные расчеты по-прежнему актуальны - по данным исследования Банка Латвии, в феврале 2024 года наличные расчеты составляли в среднем 23% ежедневных платежей.
В Минфине поясняют, что важность доступности наличных денег возрастает в ситуациях, когда платежные системы недоступны, при этом существенно сократилась кассовая инфраструктура, в том числе количество филиалов кредитных организаций и расчетных центров, где можно получить наличные деньги.
В целом с конца 2013 года количество филиалов кредитных учреждений в Латвии сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, на конец 2013 года количество пунктов обслуживания клиентов кредитных учреждений составляло 319, а в мае 2023 года - 77 , из которых только 27 пунктов обслуживания клиентов осуществляли наличные расчеты.
Несмотря на то, что банкоматы кредитных организаций стали основным источником обеспечения доступа жителей к наличным деньгам, их количество также сокращается.
Согласно данным, опубликованным The European Association for Secure Transactions (EAST), на 30 июня 2023 года в Латвии насчитывалось 4,9 банкомата на 10 000 жителей, что является одним из самых низких показателей в Европе.
Поэтому, по мнению Министерства финансов, в Латвии необходимо принять меры, которые обеспечили бы достаточный доступ к услугам наличных расчетов, поскольку наличные как средство платежа должны быть в состоянии обеспечить реальную альтернативу безналичным расчетам.
Минфин указывает, что до сих пор нормативные акты не предусматривали четко прописанной обязанности кредитных организаций по обеспечению доступности услуги наличных расчетов на ежедневной основе.
В текущей рыночной ситуации четыре кредитных учреждения, действующих в Латвии - Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийский филиал Luminor Bank - признаны значимыми кредитными учреждениями.
Минфин обращает внимание на то, что действующие в настоящее время правила не устанавливают требования к кредитным организациям относительно географического расположения, количества, минимального времени работы банкоматов, а также лимитов наличных денег, которые можно снять без комиссии.
За последнее десятилетие во многих местах Латвии значительно сократился спектр и доступность очных услуг, предоставляемых кредитными учреждениями. Это создало значительный риск относительно имеющихся услуг наличных расчетов вплоть до их исчезновения, отмечает Минфин.
Законопроект предусматривает добавление к Закону о кредитных учреждениях статьи, устанавливающей требования к географическому расположению, количеству и минимальному времени работы банкоматов, а также ограничение на бесплатную доступность услуги выдачи наличных в банкоматах.
Если крупная кредитная организация не обеспечит наличие банкоматов в соответствии с установленными требованиями, то Банк Латвии будет иметь право наложить на кредитное учреждение санкцию - предупреждение или штраф до 50 000 евро.
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