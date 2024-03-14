В плане по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы - повышенное внимание к ограничению движения наличных средств, включая ужесточение контроля за внесением наличных в банкоматы.

Данные Банка Латвии свидетельствуют, что в 2023 году в банкоматы наличными внесли 2,15 миллиарда евро, что немного меньше, чем в 2022 году, когда было внесено средств в размере 2,4 миллиарда евро. В свою очередь снятые в банкоматах суммы в последние годы примерно одинаковые - порядка 4,6 миллиарда евро.

План по сокращению теневой экономики на 2024-2027 годы предусматривает отчетность о внесении и снятии наличных в банкоматах. Заместитель госсекретаря Министерства финансов Ольга Богданова указывает, что сумма, с которой кредитное учреждение может подавать заявление в VID, будет установлена в поправках к закону о налогах и сборах, которые могут быть переданы на общественное обсуждение в первой половине этого года.

В рабочей группе прозвучало, что ежемесячная внесенная в банкомат сумма, о которой кредитное учреждение не должно будет сообщать в VID...