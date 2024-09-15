Личный опыт За 100 евро туда-обратно: город с открыток, который должен увидеть каждый!

Один из них - место, где началась Вторая мировая война, город, практически уничтоженный советской авиацией, но восставший из пепла. Если планировать заранее, то билеты обойдутся менее чем в 100 евро в обе стороны, время в пути - менее полутора часов. Рассказываем о Гданьске, Польша.

Видео: Вечерний Гданьск

Финансовый вопрос

Чтобы слетать в Гданьск, не нужно тратить "все деньги мира" - поездка обойдется не дороже путешествия в Таллинн: билеты на прямой рейс из аэропорта "Рига" в одну сторону стоят от 19 евро, если покупать их за несколько месяцев. Ближе к поездке - дороже, но все равно можно подобрать удачные дни и уложиться в 100 евро туда-обратно.

Жилье в городе обойдется в сумму от 40 евро в сутки. За 45 евро вы получите номер в центре города близко к основным достопримечательностям, а за сумму от 55 евро в сутки можно рассчитывать на жилье, например, с видом на канал, современной обстановкой и новой мебелью. Летом, в разгар туристического сезона, чуть дороже.

Проезд в городских автобусах и трамваях стоит чуть больше евро, также можно купить билеты, например, на 75 минут или на сутки.

Пообедать в ресторане можно на сумму от 10 евро и выше. В то же время еда очень вкусная, а порции немаленькие. Например, в одной из лучших "пиерогарень" Stary Mlyn пять "пиерогов" со свининой обойдутся вам в 45 злотых (10-11 евро).

В свою очередь хот-дог в местном аналоге Narvesen под названием Žabka стоит около двух евро, а кебаб в турецкой кебабной - 5-8 евро в зависимости от вида.

Билеты в музеи - от 35 злотых (около 8 евро), вход в Мальборкский замок - 80 злотых (чуть меньше 20 евро).

В магазинах цены сравнимы с латвийскими - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Выбор магазинов в торговых центрах не сильно отличается от рижских...