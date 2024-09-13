Фото Открыт самый большой солнечный парк в Риге

Яунциемская СЭС имеет мощность 13,4 мегаватта (МВт) и будет производить 12 477 мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии в год. Солнечный парк состоит из 20 528 солнечных панелей, 57 инверторов и четырех компактных трансформаторных подстанций.

Чаксте сообщил, что общая площадь новой СЭС составляет 16 гектаров, однако компания не смогла использовать всю территорию, учитывая линии высокого напряжения и другие технические ограничения. "Насколько это технологически возможно, этот максимум был использован", - добавил он.

Яунциемская СЭС построена на ранее деградированной и замусоренной территории. В ходе реализации проекта территория была очищена, также был выровнен рельеф.

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В целом в этом году Latvenergo планирует построить солнечные парки общей мощностью 100 МВт. До конца 2026 года планируется построить парки возобновляемой энергетики в объеме 1000 МВт, в том числе мощность ветропарков составит 300 МВт, а мощность солнечных парков во всех странах Балтии - 700 МВт. Около половины ожидаемых мощностей запланировано в Латвии, отметил Чаксте.