AS Latvenergo инвестировало в создание Яунциемской солнечной электростанции (СЭС) около семи миллионов евро, сообщил агентству LETA в пятницу, 13 сентября, на открытии СЭС председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Фото ⟩ Открыт самый большой солнечный парк в Риге
Яунциемская СЭС имеет мощность 13,4 мегаватта (МВт) и будет производить 12 477 мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии в год. Солнечный парк состоит из 20 528 солнечных панелей, 57 инверторов и четырех компактных трансформаторных подстанций.
Чаксте сообщил, что общая площадь новой СЭС составляет 16 гектаров, однако компания не смогла использовать всю территорию, учитывая линии высокого напряжения и другие технические ограничения. "Насколько это технологически возможно, этот максимум был использован", - добавил он.
Яунциемская СЭС построена на ранее деградированной и замусоренной территории. В ходе реализации проекта территория была очищена, также был выровнен рельеф.
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В целом в этом году Latvenergo планирует построить солнечные парки общей мощностью 100 МВт. До конца 2026 года планируется построить парки возобновляемой энергетики в объеме 1000 МВт, в том числе мощность ветропарков составит 300 МВт, а мощность солнечных парков во всех странах Балтии - 700 МВт. Около половины ожидаемых мощностей запланировано в Латвии, отметил Чаксте.
Председатель правления Latvenergo сообщил, что инвестиции как в новые мощности, так и в другие направления деятельности группы составят более 1,5 миллиарда евро даже после окончания периода стратегии.
При этом Чаксте подчеркнул, что 1000 МВт смогут производить 1,7 гигаватт-часа (ГВтч) электроэнергии, что эквивалентно объему, производимому тепловыми электростанциями за год. Это четверть всего объема электроэнергии, производимой в Латвии.
Чаксте также подчеркнул, что для Латвии важно достичь уровня в 90% возобновляемой энергии. "Я рад всем, кто протягивает руку помощи, чтобы Латвия достигла своей энергетической независимости, что очень важно, учитывая отключение от БРЭЛЛ в следующем году", - сказал Чаксте на открытии Яунциемской СЭС.
Председатель правления Saules enerģija Latvijai Алнис Балиньш заявил, что в обществе существует стереотип, что солнечная энергия стоит дорого и ее могут себе позволить только страны, расположенные вблизи экватора. Он подчеркнул, что новый солнечный парк является примером того, что Латвия также может позволить себе солнечную энергию.
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