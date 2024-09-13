"Мой сад посетила бабочка - бабочка-сфинкс, или "латвийская колибри", - рассказала порталу tv3.lv Инта из Смилтенского края. Владелица сада впервые столкнулась с насекомым, похожим на колибри. Оказывается, эти похожие на птиц бабочки преодолевают сотни километров до Латвии. Северная Европа - самая дальняя точка, куда они добираются.
Видео ⟩ Неужели это колибри? Жители Латвии удивлены экзотическим гостем с юга
Инта встретила необычную бабочку в своем саду в понедельник, 9 сентября. В тот же день представитель того же вида был запечатлен Маритой в Лиепае.
"Здравствуйте, делюсь чем-то необычным. "Эту "бабочку" я случайно увидела в цветах возле магазина в Лиепае", - пишет Марита.
Старший энтомолог Латвийского музея природы Угис Питеранс рассказал порталу tv3.lv, что в Смилтене и Лиепае на видео "запечатлен" пришелец с юга - осенний сфинкс. Хотя в Латвии также обитает несколько видов сфинксов, они крупнее пришельцев. Однако они активны ночью и в сумерках, и, возможно, поэтому их видят не так часто.
Только несколько видов сфинксов обитают в Латвии, объясняет Питеранс. "Осенний сфинкс сравнительно небольшой, с оранжевыми крыльями. Люди часто звонят в Орнитологическое общество или Музей природы, когда видят его, думая, что увидели колибри", - говорит Угис Питеранс, добавляя, что колибри живут только в Южной и Северной Америке. В Латвии они не водятся.
Питеранс называет осенних сфинксов "случайными гостями". Они прилетают во второй половине лета с теплыми воздушными массами.
Бывают и случаи, когда бабочка прилетает в начале сезона, тогда развивается новое местное поколение, но постоянную популяцию осенних сфинксов в Латвии создать невозможно.
Продолжительность жизни бабочки составляет три-четыре недели, за которые она может преодолеть сотни и даже тысячи километров.
Но что ждет гостей, прилетевших в Латвию в середине осени? Питеранс отмечает, что если бабочка полна энергии и достаточно сильна, то она может снова отправиться на юг, когда погода станет холоднее.
Однако если холод будет внезапный, а температура опустится ниже отметки 0 градусов, то бабочка погибнет.
"Осенний сфинкс - вид, не приспособленный к суровым холодам. Как правило, он погибает. Максимум, при котором он может выжить, это температура от +5 до +7 градусов", - объясняет энтомолог.
Видео: Сюжет портала tv3.lv
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