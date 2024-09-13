Видео Неужели это колибри? Жители Латвии удивлены экзотическим гостем с юга

Инта встретила необычную бабочку в своем саду в понедельник, 9 сентября. В тот же день представитель того же вида был запечатлен Маритой в Лиепае.

"Здравствуйте, делюсь чем-то необычным. "Эту "бабочку" я случайно увидела в цветах возле магазина в Лиепае", - пишет Марита.

Старший энтомолог Латвийского музея природы Угис Питеранс рассказал порталу tv3.lv, что в Смилтене и Лиепае на видео "запечатлен" пришелец с юга - осенний сфинкс. Хотя в Латвии также обитает несколько видов сфинксов, они крупнее пришельцев. Однако они активны ночью и в сумерках, и, возможно, поэтому их видят не так часто.

Только несколько видов сфинксов обитают в Латвии, объясняет Питеранс. "Осенний сфинкс сравнительно небольшой, с оранжевыми крыльями. Люди часто звонят в Орнитологическое общество или Музей природы, когда видят его, думая, что увидели колибри", - говорит Угис Питеранс, добавляя, что колибри живут только в Южной и Северной Америке. В Латвии они не водятся.