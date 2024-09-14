Застрявшее в Гренландии цунами девять дней сотрясало всю планету

Некоторые сейсмологи решили, что их приборы сломались, когда в прошлом сентябре они начали улавливать колебания земли, длившиеся девять дней. Обычно сигналы о землетрясениях улавливаются всего несколько минут. В течение года ученые со всего мира пытались выяснить, что это были за колебания. Теперь, согласно журналу Science, у них есть ответ.

Сейсмологи проследили сигнал до восточной Гренландии, но не смогли определить его точное местоположение. Тогда они обратились к коллегам из Дании, которые получили сообщения о цунами, вызванном оползнем, в отдаленной части региона, фьорде Диксон. В итоге 68 ученых из 15 стран решали эту загадку, изучая сейсмические данные, данные со спутников и с места событий, а также моделируя волны цунами.

Эксперты пришли к выводу, что антропогенное изменение климата привело к таянию ледника под огромной горой, которая возвышалась над фьордом Диксон почти на 4 тысячи метров.