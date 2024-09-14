В сентябре 2023 года в Гренландии растаял ледник, вызвав мощный оползень. Вследствие оползня образовалось 200-метровое цунами. После этого в течение девяти дней всю планету сотрясала необъяснимая вибрация, сообщает CNN.
Застрявшее в Гренландии цунами девять дней сотрясало всю планету
Некоторые сейсмологи решили, что их приборы сломались, когда в прошлом сентябре они начали улавливать колебания земли, длившиеся девять дней. Обычно сигналы о землетрясениях улавливаются всего несколько минут. В течение года ученые со всего мира пытались выяснить, что это были за колебания. Теперь, согласно журналу Science, у них есть ответ.
Сейсмологи проследили сигнал до восточной Гренландии, но не смогли определить его точное местоположение. Тогда они обратились к коллегам из Дании, которые получили сообщения о цунами, вызванном оползнем, в отдаленной части региона, фьорде Диксон. В итоге 68 ученых из 15 стран решали эту загадку, изучая сейсмические данные, данные со спутников и с места событий, а также моделируя волны цунами.
Эксперты пришли к выводу, что антропогенное изменение климата привело к таянию ледника под огромной горой, которая возвышалась над фьордом Диксон почти на 4 тысячи метров.
По мере истончения ледника гора становилась все более неустойчивой и обрушилась 16 сентября 2023 года, выбросив огромное количество камней и обломков - столько, сколько хватит, чтобы заполнить 10 тысяч олимпийских бассейнов.
Последовавшее за этим "мегацунами" создало огромную волну, а та, не имея возможности покинуть узкий фьорд, качалась от берега к берегу больше недели, перекатываясь туда-сюда каждые 90 секунд.
Это явление называется сейша, "стоячая волна", и означает ритмичное движение воды в замкнутом пространстве, как в стакане или ванне. Хотя сейша хорошо знакома ученым, они не предполагали, что это явление может длиться так долго.
Именно эта сейша создала сейсмическую энергию в земной коре. Как отметил соавтор исследования, сейсмолог из Университетского колледжа Лондона Стивен Хикс, возможно, это первый раз, когда ученые напрямую наблюдали влияние антропогенного изменения климата "на землю под нашими ногами".
В результате огромного цунами никто из жителей не пострадал, но оно смыло древние культурно-исторические памятники и повредило заброшенную военную базу.
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