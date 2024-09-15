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Российский Центробанк прописал "шоковую терапию" для военной экономики Путина

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Акции протеста КПРФ против пенсионной реформы в России в ноябре 2018 года
Акции протеста КПРФ против пенсионной реформы в России в ноябре 2018 года Фото: EPA /Scanpix

Российская экономика, которая чуть ли не лопается от стероидов в виде триллионов рублей, выделяемых на военные расходы, приближается к точке перелома. В то время как чиновники рапортуют о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и увеличением доходов сотен тысяч бедняков, отправленных на войну, российский Центральный банк тихо "бьет тревогу", пишет газета The Moscow Times.

На своем заседании в пятницу Центральный банк в седьмой раз повысил ключевую процентную ставку, доведя ее до 19% годовых - уровня, который экономика видела лишь однажды за последние два десятилетия, в первые недели после вторжения в Украину, когда на Россию обрушилось "цунами" западных санкций.

Центральный банк рассматривает возможность повышения ставки до 20% и, скорее всего, сделает это на следующем заседании, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По уровню процентных ставок Россия уже находится на одном уровне с обанкротившимися странами третьего мира. Текущая ставка Центробанка России выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к ставке Анголы (19,5%). Дальнейший рост поставит Россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).

Такие ставки, по мнению аналитика брокерской компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, сродни "шоковой терапии" для экономики. Но от чего Центробанк лечит Россию? В конце августа официальный показатель инфляции Росстата составил 9,05%, замедлившись по сравнению с июлем, и это произошло впервые за более чем год . Потребительские инфляционные ожидания составляют 12,9%. Это ниже, чем в декабре прошлого года (14,2%) и ниже, чем до войны (13,7% в январе 2022 года).

То, что делает Центральный банк, - "отчаянная мера, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не упасть до инфляции 20% или выше", - пишет генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Он считает, что для кризиса есть все предпосылки. Главные из них - вливание триллионов долларов в заводы военного комплекса, а также раздача денег контрактникам и волонтерам, что создает в экономике избыток денежной массы, не обеспеченной товарами.

"Бюджетный стимул, который все больше концентрируется на специальной операции, не уменьшился. Хотя с экономической точки зрения это уже не стимул, а подпитка существования", - утверждает Хохрин. В первом полугодии правительство потратило на оборону рекордные 5,3 триллиона рублей, а к концу года военные расходы могут достичь 13 триллионов рублей, или 7-8% ВВП, оценивает эксперт Немецкого института проблем международной безопасности Ян Клюге.

Принятый в прошлом году закон о бюджете предусматривает сокращение военных расходов на 2,3 триллиона рублей к 2025 году. Но в свете происходящих событий в это трудно поверить, говорит инвестиционный банкир Евгений Коган.

Выход инфляции из-под контроля и вступление экономики в кризис - лишь вопрос времени, считает Коган: "Государственный сектор становится все более зависимым от бюджетного финансирования и все чаще занимается непродуктивной или убыточной работой. Одновременно все более очевидными становятся ограничения для производственного сектора, особенно частного. Через 3,5 месяца к увеличенной базовой ставке добавится повышение налогов. Достаточно, чтобы создать перекос, несовместимый с относительно достойной человеческой жизнью".

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