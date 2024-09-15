Российский Центробанк прописал "шоковую терапию" для военной экономики Путина

То, что делает Центральный банк, - "отчаянная мера, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не упасть до инфляции 20% или выше", - пишет генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Он считает, что для кризиса есть все предпосылки. Главные из них - вливание триллионов долларов в заводы военного комплекса, а также раздача денег контрактникам и волонтерам, что создает в экономике избыток денежной массы, не обеспеченной товарами.

"Бюджетный стимул, который все больше концентрируется на специальной операции, не уменьшился. Хотя с экономической точки зрения это уже не стимул, а подпитка существования", - утверждает Хохрин. В первом полугодии правительство потратило на оборону рекордные 5,3 триллиона рублей, а к концу года военные расходы могут достичь 13 триллионов рублей, или 7-8% ВВП, оценивает эксперт Немецкого института проблем международной безопасности Ян Клюге.

Принятый в прошлом году закон о бюджете предусматривает сокращение военных расходов на 2,3 триллиона рублей к 2025 году. Но в свете происходящих событий в это трудно поверить, говорит инвестиционный банкир Евгений Коган.

Выход инфляции из-под контроля и вступление экономики в кризис - лишь вопрос времени, считает Коган: "Государственный сектор становится все более зависимым от бюджетного финансирования и все чаще занимается непродуктивной или убыточной работой. Одновременно все более очевидными становятся ограничения для производственного сектора, особенно частного. Через 3,5 месяца к увеличенной базовой ставке добавится повышение налогов. Достаточно, чтобы создать перекос, несовместимый с относительно достойной человеческой жизнью".

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