Российская экономика, которая чуть ли не лопается от стероидов в виде триллионов рублей, выделяемых на военные расходы, приближается к точке перелома. В то время как чиновники рапортуют о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и увеличением доходов сотен тысяч бедняков, отправленных на войну, российский Центральный банк тихо "бьет тревогу", пишет газета The Moscow Times.
Российский Центробанк прописал "шоковую терапию" для военной экономики Путина
На своем заседании в пятницу Центральный банк в седьмой раз повысил ключевую процентную ставку, доведя ее до 19% годовых - уровня, который экономика видела лишь однажды за последние два десятилетия, в первые недели после вторжения в Украину, когда на Россию обрушилось "цунами" западных санкций.
Центральный банк рассматривает возможность повышения ставки до 20% и, скорее всего, сделает это на следующем заседании, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По уровню процентных ставок Россия уже находится на одном уровне с обанкротившимися странами третьего мира. Текущая ставка Центробанка России выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к ставке Анголы (19,5%). Дальнейший рост поставит Россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).
Такие ставки, по мнению аналитика брокерской компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, сродни "шоковой терапии" для экономики. Но от чего Центробанк лечит Россию? В конце августа официальный показатель инфляции Росстата составил 9,05%, замедлившись по сравнению с июлем, и это произошло впервые за более чем год . Потребительские инфляционные ожидания составляют 12,9%. Это ниже, чем в декабре прошлого года (14,2%) и ниже, чем до войны (13,7% в январе 2022 года).
То, что делает Центральный банк, - "отчаянная мера, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не упасть до инфляции 20% или выше", - пишет генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Он считает, что для кризиса есть все предпосылки. Главные из них - вливание триллионов долларов в заводы военного комплекса, а также раздача денег контрактникам и волонтерам, что создает в экономике избыток денежной массы, не обеспеченной товарами.
"Бюджетный стимул, который все больше концентрируется на специальной операции, не уменьшился. Хотя с экономической точки зрения это уже не стимул, а подпитка существования", - утверждает Хохрин. В первом полугодии правительство потратило на оборону рекордные 5,3 триллиона рублей, а к концу года военные расходы могут достичь 13 триллионов рублей, или 7-8% ВВП, оценивает эксперт Немецкого института проблем международной безопасности Ян Клюге.
Принятый в прошлом году закон о бюджете предусматривает сокращение военных расходов на 2,3 триллиона рублей к 2025 году. Но в свете происходящих событий в это трудно поверить, говорит инвестиционный банкир Евгений Коган.
Выход инфляции из-под контроля и вступление экономики в кризис - лишь вопрос времени, считает Коган: "Государственный сектор становится все более зависимым от бюджетного финансирования и все чаще занимается непродуктивной или убыточной работой. Одновременно все более очевидными становятся ограничения для производственного сектора, особенно частного. Через 3,5 месяца к увеличенной базовой ставке добавится повышение налогов. Достаточно, чтобы создать перекос, несовместимый с относительно достойной человеческой жизнью".
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