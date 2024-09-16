Вручены Шнобелевские премии 2024 за самые странные научные открытия

Шнобелевскую премию по физиологии получил коллектив из 11 ученых за доказательство того, что многие животные способны дышать анусом. Исследование связано с эпидемией коронавируса, когда многим людям требовался аппарат ИВЛ.

Шнобелевскую премию по теории вероятности получил коллектив ученых за теоретическое и практическое доказательство того, что подбрасывание монетки - не лучший инструмент для получения случайного результата: 48 разных людей подбросили монетку свыше 350 тыс. раз, и оказалось, что она обычно падает вверх той же стороной, как во время нахождения на ладони.

Шнобелевскую премию по химии получили Тесс Хиреманс и его коллеги за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей.

Шнобелевскую премию по демографии получил Сол Ньюман, который выяснил, что больше всего долгожителей встречается в регионах, где плохо ведется документация о времени рождения и смерти.

Шнобелевскую премию по биологии получили исследователи влияния стрессов на надои молока. Для этого на спину коровы сажали кошку, а рядом взрывали бумажные пакеты. В итоге выяснилось, что при стрессе коровы дают значительно меньше молока, чем в спокойном состоянии.

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