В Массачусетском технологическом институте (США) в конце минувшей недели прошла очередная церемония присуждения Ig Nobel Prize - пародийных Шнобелевских премий за самые странные и абсурдные достижения в разных областях науки.
Вручены Шнобелевские премии 2024 за самые странные научные открытия
Ig Nobel Prize задумана как пародия на престижную Нобелевскую премию. Как сообщает "Голос Америки", "на юмористической церемонии зрителей развлекали мини-оперой, запуском бумажных самолетиков, а также лекциями формата "24/7", в ходе которых ученые должны были представить свою тему за 24 секунды, а затем - в семи словах". Однако поздравляли победителей самые настоящие лауреаты Нобелевской премии.
Шнобелевскую премию мира посмертно получил американский ученый за эксперименты по размещению живых голубей внутри ракетной боеголовки: таким образом ученый хотел найти новый способ менять траекторию полета ракеты.
Шнобелевскую премию по ботанике получили Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашита. Им удалось доказать, что некоторые живые цветы могут имитировать форму находящихся неподалеку искусственных собратьев.
Шнобелевскую премию по анатомии получил коллектив авторов, который исследовал, в какую сторону закручиваются локоны волос у людей в Южном и в Северном полушарии. Оказалось, в разные.
Шнобелевскую премию по медицине получили ученые, доказавшие, что лекарства-плацебо, вызывающие болезненные ощущения, могут быть более эффективными, чем "пустышки" без оных.
Шнобелевскую премию по физике получили Джеймс Ляо и его коллеги за теорию, что рыба может плавать без энергозатрат на примере тела мертвой форели.
Шнобелевскую премию по физиологии получил коллектив из 11 ученых за доказательство того, что многие животные способны дышать анусом. Исследование связано с эпидемией коронавируса, когда многим людям требовался аппарат ИВЛ.
Шнобелевскую премию по теории вероятности получил коллектив ученых за теоретическое и практическое доказательство того, что подбрасывание монетки - не лучший инструмент для получения случайного результата: 48 разных людей подбросили монетку свыше 350 тыс. раз, и оказалось, что она обычно падает вверх той же стороной, как во время нахождения на ладони.
Шнобелевскую премию по химии получили Тесс Хиреманс и его коллеги за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей.
Шнобелевскую премию по демографии получил Сол Ньюман, который выяснил, что больше всего долгожителей встречается в регионах, где плохо ведется документация о времени рождения и смерти.
Шнобелевскую премию по биологии получили исследователи влияния стрессов на надои молока. Для этого на спину коровы сажали кошку, а рядом взрывали бумажные пакеты. В итоге выяснилось, что при стрессе коровы дают значительно меньше молока, чем в спокойном состоянии.
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