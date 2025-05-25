Цена на масло за год увеличилась на треть. Производители объяснили причины

За год цена масла выросла на 31% - об этом свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления о изменениях потребительских цен. Это одна из позиций, оказавших значительное влияние на рост инфляции, которая в прошлом месяце оказалась неожиданно высокой. В то же время производители утверждают, что рост цен не был существенным по сравнению с ситуацией два года назад, сообщает портал lsm.lv.
Жители Риги, встреченные на рынке в Агенскалнсе, признались, что заметили подорожание масла.
"Цены на все выросли, в том числе на масло, молочные продукты, тот же творог в магазинах и на рынке. (..) Возможно, увеличились затраты на производство, стоимость кормов для животных, транспорт, топливо, так все складывается. (..) Я покупаю дешевле, выбираю то, что на акции, действительно как пожилые люди сижу дома с буклетами акций и смотрю, где дешевле", - рассказал житель Риги.
Другие рижане отметили, что стали покупать меньше масла, потому что их покупательская способность растет не так быстро.
Председатель правления Латвийского центрального союза молокоперерабатывающих предприятий (LPCS) Янис Шолкс объяснил, что одной из причин роста цены на масло является повышение цен на закупку молока.
"Затем произошло то, что в конце 2023 года и в 2024 году постепенно, но стабильно с месяца в месяц увеличивалась цена закупки молока, что особенно возросло в конце 2024 года, в результате чего цена масла снова возросла и сейчас достигла в среднем 15,1 евро за килограмм. В краткосрочной перспективе могут быть отклонения, но в целом [продукту] на рынке нужно платить столько, сколько он действительно стоит," отметил Шолкс.
Год назад килограмм масла в среднем стоил около 11 евро, а в 2022 году - 14 евро. Шолкс отметил, что масло по объему является небольшой составляющей в общем производстве молочной продукции, поэтому его роль не так велика. В то же время спрос на этот продукт растет.
"Растет прямое потребление, растет потребление и в других продуктах, таких как кондитерские изделия, хлеб и подобное, кремы. Масло начинают использовать везде больше. Поэтому и был этот рост", - сказал руководитель LPCS.
Также увеличилось производство масла - в прошлом году было произведено более 3200 тонн, что на 750 тонн больше, чем в 2022 году.
Из произведенного около двух тысяч тонн потребили в Латвии, остальное отправилось на экспорт. Экспорт увеличился на 3%, а крупнейшие экспортные страны - Эстония, Германия и Литва.
В то же время страна импортирует масла больше, чем производит — в прошлом году было импортировано около 4000 тонн масла из Литвы, Эстонии, Германии и Польши, что в основном делают розничные торговцы. Это означает, что внешняя торговая балансировка этого продукта отрицательна.
Что нас ждет в будущем? Представитель производителей сказал, что нет признаков того, что цена может снизиться.
"Пообещать, что цены снизятся, я не готов, потому что нет признаков того, что цена на закупку молока в Латвии и, соответственно, в мире будет снижаться", - отметил Шолкс.
Сейчас цена масла достигла такого уровня, который соответствует фактическим производственным затратам.
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