Цена на масло за год увеличилась на треть. Производители объяснили причины

Год назад килограмм масла в среднем стоил около 11 евро, а в 2022 году - 14 евро. Шолкс отметил, что масло по объему является небольшой составляющей в общем производстве молочной продукции, поэтому его роль не так велика. В то же время спрос на этот продукт растет.

"Растет прямое потребление, растет потребление и в других продуктах, таких как кондитерские изделия, хлеб и подобное, кремы. Масло начинают использовать везде больше. Поэтому и был этот рост", - сказал руководитель LPCS.

Также увеличилось производство масла - в прошлом году было произведено более 3200 тонн, что на 750 тонн больше, чем в 2022 году.

Из произведенного около двух тысяч тонн потребили в Латвии, остальное отправилось на экспорт. Экспорт увеличился на 3%, а крупнейшие экспортные страны - Эстония, Германия и Литва.

В то же время страна импортирует масла больше, чем производит — в прошлом году было импортировано около 4000 тонн масла из Литвы, Эстонии, Германии и Польши, что в основном делают розничные торговцы. Это означает, что внешняя торговая балансировка этого продукта отрицательна.

Что нас ждет в будущем? Представитель производителей сказал, что нет признаков того, что цена может снизиться.

"Пообещать, что цены снизятся, я не готов, потому что нет признаков того, что цена на закупку молока в Латвии и, соответственно, в мире будет снижаться", - отметил Шолкс.

Сейчас цена масла достигла такого уровня, который соответствует фактическим производственным затратам.