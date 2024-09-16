Заключена крупнейшая в этом году сделка по аренде офисов в Латвии

Планируется, что новое здание будет сдано в эксплуатацию в начале следующего года, однако весной в новый офис переедут более 550 сотрудников IT компании. Новый офис площадью более 4000 квадратных метров на шести этажах предоставит рабочие места примерно 350 сотрудникам.

Представители застройщика утверждают, что это крупнейшая сделка по аренде офисов в Латвии в этом году. Консультированием сделки выступила консалтинговая компания по недвижимости Colliers Baltics.

В "квартале Магделена" на улице Антонияс 17 и 21 строятся два офисных здания, где первые этажи зданий также предназначены для ресторанов и магазинов.

Шесть лет назад была завершена первая очередь квартала, в котором было построено 116 квартир и коммерческие помещения на первом этаже, выходящие на пешеходную улицу.

Atea Global Services входит в группу Atea , которая является поставщиком IT-инфраструктуры в странах Северной Европы и Балтии. Компания работает в 88 городах и насчитывает более 8000 сотрудников в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии.

Валовой оборот группы Atea в 2023 году составил примерно 35 миллиардов норвежских крон (3,1 миллиарда евро), а ее акции котируются на Фондовой бирже Осло.

Компания Vastint Latvia управляет своим портфелем недвижимости с 2003 года и разрабатывает проекты новых офисных, гостиничных и жилых зданий. Vastint Latvia является частью Vastint Group.

По данным Firmas.lv, Vastint Latvia в 2023 году работала с оборотом 7,437 млн ​​евро и понесла убыток в размере 4,402 млн евро.

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