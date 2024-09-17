Видео После реабилитации в Рижском зоопарке тюлени вернулись в Балтийское море

Весной это были ослабевшие малыши с ранениями. Теперь это здоровые, выросшие животные, которые весят почти по 50 килограммов и были готовы вернуться в море, отметили в зоопарке.

Всего весной в Рижский зоопарк привезли четырех тюленят, один из которых скончался. В свою очередь, остальные удачно выздоровели. В процессе реабилитации молодые животные научились есть рыбу в воде, поэтому удачно набрали вес.

Тюлени и их детеныши - обычное дело на побережье Рижского залива. Возможность спокойно отдохнуть на берегу важна для выживания этих животных. Если тюленя напугают или загонят в море до того, как он восстановит силы и как следует согреется, в воде у него есть риск погибнуть.

Тюленята на побережье Рижского залива в основном попадают из Эстонии. Зимой детеныши серых тюленей рождаются на островах и ледовых просторах у берегов Эстонии и достигают латвийских пляжей в марте-апреле вплавь или, в редких случаях, на дрейфующим льдинах.

В Балтийском море обитают три вида тюленей - пятнистый тюлень, кольчатый тюлень и серый тюлень. Серый тюлень (Halichoerus grypus), самый крупный из трех балтийских видов, наиболее распространен у берегов Латвии.

Взрослые серые тюлени могут весить от 150 до 300 килограммов.

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