Ср, 18.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Для абонентов

Видео В магазине Maxima в Даугавгриве была замечена коза. Что это было?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: tiktok/@viktoria.kozlovva/

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором в одном из магазинов Maxima среди полок с товарами бродит и блеет коза. TVNET+ связался с представителем магазина, чтобы узнать подробности инцидента. 

Что случилось? 

Несколько дней назад в социальной сети TikTok появилось видео с козой в одном из магазинов торговой сети Maxima. На нем домашнее животное черного окраса ходит среди полок с напитками и блеет. "Козочку точно не ожидала встретить в Maxima", - пишет автор видео @viktoria.kozlovva.

@viktoria.kozlovva

Козочку точно не ожидала встретить в Максиме 😂😂😂

♬ оригинальный звук - viktoria.kozlovva

Видео набрало более 330 тысяч просмотров, свыше 32 тысяч лайков, а кроме того - почти пять сотен комментариев. Среди них:

"Она ругается из-за завышенных цен", "Говорила ему: не пей с похмелья водичку из лужицы", "Наконец-то заведующая появилась", "Первый день на работе", "В Maxima в продаже свежее козье молоко, доение - в кассах самообслуживания". 

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх