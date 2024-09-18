Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором в одном из магазинов Maxima среди полок с товарами бродит и блеет коза. TVNET+ связался с представителем магазина, чтобы узнать подробности инцидента.
Для абонентов
Видео ⟩ В магазине Maxima в Даугавгриве была замечена коза. Что это было?
Что случилось?
Несколько дней назад в социальной сети TikTok появилось видео с козой в одном из магазинов торговой сети Maxima. На нем домашнее животное черного окраса ходит среди полок с напитками и блеет. "Козочку точно не ожидала встретить в Maxima", - пишет автор видео @viktoria.kozlovva.
@viktoria.kozlovva
Козочку точно не ожидала встретить в Максиме 😂😂😂♬ оригинальный звук - viktoria.kozlovva
Видео набрало более 330 тысяч просмотров, свыше 32 тысяч лайков, а кроме того - почти пять сотен комментариев. Среди них: