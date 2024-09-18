Видео В магазине Maxima в Даугавгриве была замечена коза. Что это было?

Что случилось?

Несколько дней назад в социальной сети TikTok появилось видео с козой в одном из магазинов торговой сети Maxima. На нем домашнее животное черного окраса ходит среди полок с напитками и блеет. "Козочку точно не ожидала встретить в Maxima", - пишет автор видео @viktoria.kozlovva.