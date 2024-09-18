Концептуально поддержано увеличение необходимого для назначения пенсии по возрасту стажа до 20 лет

Ранее прозвучали опасения, что согласно действующему порядку определения страхового стажа, на нынешних вкладчиков социального страхования будет возложена большая дополнительная нагрузка, поскольку вносимые ими взносы должны использоваться для обеспечения пенсионных выплат за периоды работы в других республиках СССР, и не только для граждан Латвии и двойного гражданства, которые живут в любой точке мира и претендуют на латвийскую пенсию, но и для всех других граждан Евросоюза, которые имеют право на латвийскую государственную пенсию и претендуют на нее.

Как в аннотации к законопроекту отметили ее авторы из Министерства благосостояния, каждый год пенсионный возраст постепенно увеличивается на три месяца, и в следующем году он составит 65 лет.

В то же время планируется повысить и страховой стаж, необходимый для получения права на пенсию по старости - с 15 до 20 лет в 2025 году. В настоящее время государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к нему страховой стаж до 31 декабря 1990 года, который не основывается на взносах социального страхования и значение которого в общем страховом стаже человека значительно уменьшилось и постепенно исчезает, подчеркивается в аннотации.

Для вступления в силу поправки должны быть приняты Сеймом в трех чтениях.

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