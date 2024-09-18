Минфин предлагает установить необлагаемый минимум пенсионера в размере 1000 евро

До сих пор необлагаемый минимум пенсионера составлял 500 евро в месяц. В ходе подготовки налоговых изменений было предложено увеличить его до 650 евро, однако нынешнее предложение предусматривает установить его в размере 1000 евро. Таким образом, 93% получателей пенсий не должны будут платить подоходный налог.

Например, если человек получает пенсию в размере 750 евро в месяц, то в будущем году он будет получать дополнительно 50 евро в месяц. В свою очередь, если пенсия составляет 1000 евро, то в 2025 году человек "на руки" будет получать на 100 евро в месяц больше, пояснили в Минфине.

Также с 2025 года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц и в 2026 году увеличить его до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Министерство финансов поясняет, что этим шагом социальные партнеры и правительство договорились начать реализацию принципа привязки необлагаемого минимума к минимальной заработной плате с целью достижения необлагаемого минимума в размере 80% от минимальной заработной платы.

В 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро в месяц, в 2026-м - до 780 евро в месяц, в 2027-м - до 820 евро в месяц, а в 2028-м - до 860 евро в месяц.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с населения (IIN) и упростить систему налогообложения труда, установлена единая ставка IIN в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц). Для доходов свыше 8775 евро в месяц сохраняется налог солидарности (33%).

По данным Министерства финансов, изменения в налогах на рабочую силу приведут к увеличению чистого дохода всех тех, кто зарабатывает до 4000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2500 евро.

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