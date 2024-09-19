Сколько Латвия потратит на усиление безопасности в следующем году? Предложение Минфина

Из 284,3 миллиона евро, предназначенных для приоритетных мер в сфере безопасности, 167,4 миллиона евро предусмотрены для Министерства внутренних дел, в том числе для продления усиленного режима охраны границы.

90,3 миллиона евро планируется выделить на приоритетные меры Министерства обороны, в том числе 50 миллионов евро предназначено для поддержки Украины.

Для деятельности Службы госбезопасности предусмотрено дополнительно 5 миллионов евро и столько же - для Бюро по защите Сатверсме.

Предложения по изменению налогов на рабочую силу предусматривают, что у 95% работающих нетто-доходы увеличатся, при этом наибольшее увеличение коснется работников с зарплатой до 2500 евро. С учетом того, что планируемые изменения в налоговой политике окажут влияние на бюджеты самоуправлений, для них предусмотрены специальные дотации в размере почти 149,6 миллиона евро.

Кроме того, предусмотрены и другие компенсационные меры, такие как сокращение расходов в госсекторе за счет ограничения роста зарплат выборных и назначаемых Сеймом должностных лиц (2,6 миллиона евро), расходов министерств и других центральных учреждений (50 миллионов евро). Еще 35 миллионов евро найдено в результате пересмотра расходов совокупного бюджета и почти 16 миллионов евро - при пересмотре специального бюджета.

Утвердить проект госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025-2027 годы Кабинет министров планирует 14 октября, а в Сейм пакет бюджетных законопроектов будет подан 15 октября.

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