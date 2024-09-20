Специалист: больницы могут поднять цены на свои услуги

С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в стране вырастет до 740 евро. Такое повышение зарплат затронет сотрудников хозяйственной части, уборщиков и другой персонал в больницах.

Но для самих учреждений будет непросто найти средства на повышение зарплат в своих внутренних резервах.

"Мы призываем Минздрав и политиков все-таки найти эти необходимые средства, иначе ситуация будет очень сложной и в нашем бюджете появится знак минуса", - комментирует эту позицию Сандрис Петронис.

Он прогнозирует, что больницы вынуждены будут повысить цены на свои услуги, от чего могут пострадать пациенты.

"В последние годы тарифы на услуги стационаров не пересматривались, и нынешняя ситуация, когда больницы должны сами компенсировать повышение минимальной зарплаты, вынуждает их это сделать. При нынешнем раскладе другого варианта нет", - заявил специалист.

При этом Петронис отметил, что неотложная медицинская помощь остается бесплатной.

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