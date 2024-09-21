Видео Несколько водителей сообщили, что заправка внезапно снимает со счета деньги

"Всего это было шесть покупок в период времени с апреля до июня, когда я заметила, что на телефон приходят уведомления о двух сделках подряд. Я в тот момент находилась дома и поняла, что, конечно, не могу в этот момент заправляться. Поэтому я поняла, что что-то не в порядке", - рассказала Элина.

Клиенты заправки рассчитывались за топливо при помощи приложения. Заполнив бак, водители спокойно уезжали. Оказалось, что деньги за услугу снимались далеко не сразу.

Внезапно снятые с клиентов суммы отличаются. У кого-то это 40 евро, что для некоторых может означать все, тогда как у Элины - аж 240 евро за шесть заправок. Вся сумма без согласия Элины и возможности заложить ее в свой бюджет была снята за пару недель. Первая часть - даже на следующий день после получения электронной почты, чего, скорее всего, часть людей не заметила вообще.

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